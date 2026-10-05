半聯結車載運鐵架掉落國1台南新市段 逾30車撞擊受損

宜蘭南方澳豆腐岬海邊驚傳男童溺水，12歲蘇姓孩童今天下午獨自跑去海泳，未料風浪轉強，體力耗盡游不回來，路過民眾看到海面「有顆頭」載浮載沉，嚇得趕緊報案。海巡救援人員趕往現場，在懸崖岬灣邊數度投擲「拋繩袋」靠近男童，喊話要他抓緊，浪濤中驚險把人救起。

2026-10-05 19:36