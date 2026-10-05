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半聯結車載運鐵架掉落國1台南新市段 逾30車撞擊受損

中央社／ 台南5日電

蘇姓男子駕駛營業半聯結車今天晚間行經國道1號北向316.3公里台南市新市區路段，車上載運鐵架用品掉落車道，導致約30多輛自小客車撞擊受損，幸無人受傷，後續由警方依法處理。

內政部警政署國道公路警察局第四公路警察大隊晚間發布新聞稿表示，約晚間7時53分，蘇姓男子駕駛營業半聯結車載運的鐵架用品掉落於內、中、外線車道，導致約30多輛自小客車接擊掉落物，現場於9時40分排除，蘇姓男子沒飲酒情形。

警方呼籲用路人，車輛行駛中，相關物品應嚴密覆蓋、捆紮牢固，避免滲漏、飛散、脫落、掉落造成類似事故，違者將依道路交通管理處罰條例處駕駛人新台幣3000元以上1.8萬元以下罰鍰。如果肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照。

台南 國道 內政部

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