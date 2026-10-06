海巡跟監運毒貨車 查扣16億元毒品

李姓男子涉指揮販毒集團成員運送毒品，海巡署從小貨車搜出大麻、安非他命、K他命、搖頭丸共815公斤，查獲李等5人。記者李奕昕／攝影

李姓男子涉嫌指揮販毒集團成員運送毒品，海巡署鎖定運毒的小貨車，搜出價值十六億元的大麻、安非他命、Ｋ他命、搖頭丸共八一五公斤，是海巡署近十年查獲最大量大麻，查獲李等五人，研判是漁船從東南亞走私毒品，基隆地檢署依毒品罪起訴。

海巡署偵防分署基隆查緝隊接獲販賣毒品情資，監控一名對象發現曾駕駛一輛小貨車，追查該車常停放基隆市、新北市沿海，駕駛人下車離開，將鑰匙放在外露電瓶上，買家再到場持鑰匙牽車及取貨。

海巡人員跟監，今年六月三日該車停在新北瑞芳區一處停車場，七十一歲王姓男子及其五十二歲謝姓女友、三十八歲方姓男子分乘兩輛汽車到場，從小貨車搬運毒品，四十五歲李姓男子開車在附近繞行巡查把風。

海巡搜索小貨車及兩輛汽車，起出乾燥大麻花七六六點○九公斤、安非他命四十三點二五公斤及混合Ｋ他命、搖頭丸粉末五點三四公斤，當場逮捕三人，七月廿日拘提小貨車車主卅一歲何姓男子，同月廿八日再拘捕李姓男子到案。

王、謝、方坦承受指使運毒；李否認指使；何稱借車給友人，對毒品不知情。海巡查扣李、王手機，分別有討論母船與漁船交接毒品、南海經緯度等資料，研判是漁船從東南亞走私毒品。基檢聲押李等五人獲准，今年八月廿四日起訴。