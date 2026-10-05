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影／12歲童豆腐岬獨泳體力耗盡險遭吞沒 海巡拋繩袋搶命驚險畫面曝

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭南方澳豆腐岬海邊驚傳男童溺水，12歲蘇姓孩童今天下午獨自跑去海泳，未料風浪轉強，體力耗盡游不回來，路過民眾看到海面「有顆頭」載浮載沉，嚇得趕緊報案。海巡救援人員趕往現場，在懸崖岬灣邊數度投擲「拋繩袋」靠近男童，喊話要他抓緊，浪濤中驚險把人救起。

岸巡人員表示，男童被救起時臉色慘白，累到幾乎無力言語，所幸他沉浮地點是懸崖岩石下的岬灣，如果再晚一點發現，這名男童可能被大浪帶往外海漂流，距離岸邊更遠、更難救，就算他再會游泳，體力也撐不了多久，幸運及時被發現報案，真是「命大」。

據了解，蘇姓男童是宜蘭人，氣象單位已經針對宜蘭發布豪雨特報，蘇童今天下午卻獨自一人跑去豆腐岬海邊游泳，下午天氣變陰沉，風浪漸大，男童雖會游泳，卻不敵浪潮衝擊帶往離岸，他奮力划動游不回岸邊，在海面載浮載沉。

海巡署今天下午1時接獲民眾向宜蘭縣消防局報案有男童溺水，隨即派員到場，發現情況相當危急。男童想游靠近攀附礁岩，卻一再被大浪沖走，整個人數度沉入海中嗆水，險象環生。

海巡署與消防人員研判救援距離，因救生圈拋不遠，決定採取投擲「拋繩袋」，數度投擲之後終於讓男童抓到；不過礁岩地形陡峭濕滑，救援人員等男童抓住穩定後，才小心翼翼把他上岸，所幸檢查只是嗆水，由救護車送到台北榮總蘇澳分院，通知家屬把孩子帶回，結束一場驚魂。

第一岸巡隊提醒民眾到海邊從事水域活動時，務必注意沿岸地形與海象變化，切勿靠近危險水域，若發現急難事故，可撥打118報案專線，請求海巡派員救人。

民眾看到海面「有個頭」載浮載沉，嚇得趕緊報案，海巡投擲拋繩袋把人救起，過程驚險。圖／第一岸巡隊提供
民眾看到海面「有個頭」載浮載沉，嚇得趕緊報案，海巡投擲拋繩袋把人救起，過程驚險。圖／第一岸巡隊提供

12歲男童想游靠近攀附礁岩，卻一再被大浪沖走，整個人沉入海中嗆水，險象環生。圖／第一岸巡隊提供
12歲男童想游靠近攀附礁岩，卻一再被大浪沖走，整個人沉入海中嗆水，險象環生。圖／第一岸巡隊提供

男童被救起後稍微休息，經由救援人員協助攀岩上岸。圖／第一岸巡隊提供
男童被救起後稍微休息，經由救援人員協助攀岩上岸。圖／第一岸巡隊提供

12歲男童想游靠近攀附礁岩，卻一再被大浪沖走，整個人沉入海中嗆水，險象環生。圖／第一岸巡隊提供
12歲男童想游靠近攀附礁岩，卻一再被大浪沖走，整個人沉入海中嗆水，險象環生。圖／第一岸巡隊提供

12歲男童想游靠近攀附礁岩，卻一再被大浪沖走，整個人沉入海中嗆水，只剩一隻手向上求援。圖／第一岸巡隊提供
12歲男童想游靠近攀附礁岩，卻一再被大浪沖走，整個人沉入海中嗆水，只剩一隻手向上求援。圖／第一岸巡隊提供

豆腐 海巡 溺水

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