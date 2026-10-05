新竹偷拍引爆砸車私刑爭議 議員質疑教唆、里長澄清勸架喊告

新竹市上月中旬發生民眾偷拍女童，遭地方人士砸車事件，議員楊玲宜今在議會總質詢，懷疑教唆砸車的里長疑與市長高虹安交好，希望市府與警方能秉公處理；高虹安回應，暴力或偷拍都不被允許；警察局長陳源輝說，目前雙方都已接受警詢，全案偵辦中。

警方指出，本案發生於9月12日20時21分許香山區中隘里福德宮廣場前，民眾來電稱有員工與車輛遭毀損且被毆打，警方立刻派員到場處理，於隔日通知相關人士到案說明；另報案人於案發隔周追加提告部分，警方同樣依法通知當事人到案說明，全案依傷害、毀損罪嫌移送法辦。

楊玲宜質詢說，上月竹市傳出某活動中女童遭偷拍，嫌疑人遭民眾砸車，根據現場錄影畫面，一旁疑似教唆的人竟是與高虹安交好的里長，暴力私刑難道是可被允許的嗎？

楊玲宜指出，事發當下畫面已在網路上流傳，並詢問警察局長陳源輝，畫面中呈現的，像不像是大哥帶著兩個小弟有教唆犯罪的行為？

對此，高虹安回應，目前警方回報，車主當天在一個親子的活動當中，涉嫌偷拍女童的隱私部位，導致家長跟車主發生爭執。不管是暴力或偷拍都是不被允許的事情，當天警方有到現場處理。

陳源輝說，目前雙方都已經接受警方偵訊，礙於偵查不公開，細節不方便透露，但會公平徹查本案。至於畫面解讀，這需要訊問當事人還有行為人後才能瞭解，不能聽信一方的片面之詞。

遭指控的里長表示，他在事發現場的作為光明磊落，​絕無教唆施暴，當天是家長與現場民眾親睹惡行引發的巨大憤怒，他並非警察，更沒有司法強制權力去壓制群情激憤的民眾，也在進行勸架分開彼此降低衝突，里長沒有執法權，在現場難以完全平息民眾怒火，難道這樣就可以被栽贓扣帽子成「里長教唆」嗎？ 這是何等荒謬的邏輯與指控。

該名里長表示，​第一時間就主動協助報警，由到場員警依法檢視其手機內容，並由警方帶回派出所偵辦。他與妻子光明磊落，沒有任何特權，自始至終均依法配合檢警調查程序，絕無所謂避不見面。​對於該廠商負責人公然包庇員工惡行、在網路上捏造不實事實、涉嫌妨害名譽、恐嚇勒索及誹謗他們夫妻的行為，他已全權委由律師完成完整蒐證，絕對提告到底。