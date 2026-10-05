桃園市楊梅區一名84歲羅姓婦人獨自外出後迷途，楊梅警分局接獲熱心民眾報案，立即到場關心。圖：讀者提供

桃園市楊梅區一名84歲羅姓婦人今(5)日上午11時30分許獨自外出後迷途，楊梅警分局接獲熱心民眾報案，立即到場關心。由於婦人疑似有失智情形，無法清楚表達自己的身分與住處資訊，經警方耐心溝通、多方查證後，總算找到婦人住在哪裡，將其護送返家，讓家屬鬆了一口氣。

經頭洲派出所警方耐心溝通、多方查證後，總算找到婦人住在哪裡，將其護送返家，讓家屬鬆了一口氣。圖：讀者提供

頭洲派出所表示，今日接獲民眾報案，表示有一名婦人疑似迷途，需要警方協助。巡邏警員廖翊森與何羿樵獲報後，立即趕赴現場關懷。警方到場後與婦人交談時，由於婦人年事已高，無法清楚表達身分及住處等資訊，員警現場持續耐心關懷詢問，同時過程中也關心婦人身體狀況，確認其身上並無明顯外傷及身體不適。經多方查證後順利得知婦人身分及住處，隨即駕駛巡邏車將婦人平安護送返家。

婦人家屬向警方說，婦人平時與家人同住，日常生活尚能自理，當日上午趁家人外出購買午餐之際自行離家，家人返家發現後十分焦急，所幸在熱心民眾及警方積極協助下，順利讓婦人平安返家。

楊梅分局呼籲，家中如有年長者或需要特別照顧的家人，平時應多加留意其動向，外出時可協助配戴載有聯絡資訊的識別牌或使用定位設備，若不慎迷途，也能讓警方及熱心民眾迅速確認身分並協助返家，共同守護家人安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：家人買午餐她不見了！楊梅84歲失智嬤迷途 警暖心護送