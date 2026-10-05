快訊

停車糾紛出奇招！花店老闆道路搭「靈堂」擋車 網友：這招太狠了

房仲拿李多慧當賣點招攬「當鄰居」 網炸鍋經紀公司嚴正發聲

聽新聞
0:00 / 0:00

家人買午餐她不見了！楊梅84歲失智嬤迷途 警暖心護送

桃園電子報／ 桃園電子報

s 89792616 0 result
桃園市楊梅區一名84歲羅姓婦人獨自外出後迷途，楊梅警分局接獲熱心民眾報案，立即到場關心。圖：讀者提供

桃園市楊梅區一名84歲羅姓婦人今(5)日上午11時30分許獨自外出後迷途，楊梅警分局接獲熱心民眾報案，立即到場關心。由於婦人疑似有失智情形，無法清楚表達自己的身分與住處資訊，經警方耐心溝通、多方查證後，總算找到婦人住在哪裡，將其護送返家，讓家屬鬆了一口氣。

s 89792614 0 result
經頭洲派出所警方耐心溝通、多方查證後，總算找到婦人住在哪裡，將其護送返家，讓家屬鬆了一口氣。圖：讀者提供

頭洲派出所表示，今日接獲民眾報案，表示有一名婦人疑似迷途，需要警方協助。巡邏警員廖翊森與何羿樵獲報後，立即趕赴現場關懷。警方到場後與婦人交談時，由於婦人年事已高，無法清楚表達身分及住處等資訊，員警現場持續耐心關懷詢問，同時過程中也關心婦人身體狀況，確認其身上並無明顯外傷及身體不適。經多方查證後順利得知婦人身分及住處，隨即駕駛巡邏車將婦人平安護送返家。

婦人家屬向警方說，婦人平時與家人同住，日常生活尚能自理，當日上午趁家人外出購買午餐之際自行離家，家人返家發現後十分焦急，所幸在熱心民眾及警方積極協助下，順利讓婦人平安返家。

楊梅分局呼籲，家中如有年長者或需要特別照顧的家人，平時應多加留意其動向，外出時可協助配戴載有聯絡資訊的識別牌或使用定位設備，若不慎迷途，也能讓警方及熱心民眾迅速確認身分並協助返家，共同守護家人安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：家人買午餐她不見了！楊梅84歲失智嬤迷途 警暖心護送

失智 家人 關心

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

高雄毒駕撞死8旬婦肇逃 跑到屏東「毒友」家躲藏1天落網

驚見老婦站萬年溪喊不應！屏中生機警報案救人…民眾寫信校長表揚

兒勸81歲母搬進高齡住宅！3個月後探望卻越來越少 她聽到一句話心涼

跟騷命案 一道拖痕留下遺憾

相關新聞

停車糾紛出奇招！花店老闆道路搭「靈堂」擋車 網友：這招太狠了

桃園市桃園區一名蕭姓男子疑因長期與鄰居有停車糾紛，竟在道路搭起棚架，裡頭擺放佛像、蓮花塔，還寫上「勿停機車」，乍看宛如靈堂，照片曝光後引發網友熱議，有人直呼「這招太狠了」、「儀式感滿分」，也有人認為以喪葬意象處理鄰里糾紛並不妥。警方獲報到場，認定棚架已妨礙道路通行，除勒令立即拆除，也將依法開罰1200元至2400元。

新竹偷拍引爆砸車私刑爭議 議員質疑教唆、里長澄清勸架喊告

新竹市上月中旬發生民眾偷拍女童，遭地方人士砸車事件，議員楊玲宜今在議會總質詢，懷疑教唆砸車的里長疑與市長高虹安交好，希望市府與警方能秉公處理；高虹安回應，暴力或偷拍都不被允許；警察局長陳源輝說，目前雙方都已接受警詢，全案偵辦中。

西門町酒吧搜索案風波延燒 4警言詞不當申誡2次帶隊官記過

台北市警方前天搜索萬華區某酒吧查辦52人惹議，市警局局長林炎田今親上火線，指出已從嚴追究員警言行不當及現場主官責任，目前受處分的員警數擴大到4人，現場帶隊官記過處分，轄區萬華分局長也自請處分。

同志酒吧警爆言語歧視惹議 林亮君：提供法律諮詢等服務

台北市西門町BDSM同志酒吧日前遭警持搜索票查緝，因警發現店內有人裸露身體，另有使用過的保險套等。認為涉妨害風化，但因有員警在現場疑歧視言語反遭痛斥戒嚴。民進黨議員林亮君說，針對北市警執法過當侵害多元族群權益，團隊即刻提供「專案法律諮詢與心理健康諮詢」服務。

北市松江路公寓4樓中午起火 警消急撲救詳情待釐清

台北市中山區松江路一處公寓4樓今午12時5時冒煙起火，消防局獲報已派員前往撲救，初查屋內無人受困，正布水線滅火中，確切起火原因等詳細案情有待釐清。

影／76歲翁騎車遭後車撞倒 肇事男「私了」不得立即逃逸

76歲張姓老翁昨晚騎機車行經台南市東區巴克禮公園巴克禮路，停等紅燈時突然遭到後方轎車追撞倒地，張受到擦傷，肇事男駕駛下車查看，並向張表明希望能私下和解，但張表示「要報警」；當張請對方將車停到路邊等警察，駕駛竟立即跳上車揚長而去，警方目前已調閱監視器追查。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。