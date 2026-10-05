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停車糾紛出奇招！花店老闆道路搭「靈堂」擋車 網友：這招太狠了

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停車糾紛出奇招！花店老闆道路搭「靈堂」擋車 網友：這招太狠了

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導

桃園市桃園區一名蕭姓男子疑因長期與鄰居有停車糾紛，竟在道路搭起棚架，裡頭擺放佛像、蓮花塔，還寫上「勿停機車」，乍看宛如靈堂，照片曝光後引發網友熱議，有人直呼「這招太狠了」、「儀式感滿分」，也有人認為以喪葬意象處理鄰里糾紛並不妥。警方獲報到場，認定棚架已妨礙道路通行，除勒令立即拆除，也將依法開罰1200元至2400元。

據了解，蕭男在當地開設花店，認為店門口遭停放機車後，不方便長輩行走，因此與鄰居發生停車糾紛。由於該處道路並未畫設相關標線，機車本就可停放，蕭男為阻止他人停車，便在馬路上搭起宛如靈堂的棚架，裡頭放置神像等物品，並擺出「勿停機車」牌子。

特殊景象曝光後引發網友熱議。網友在社群平台表示，原本遠遠看到棚架，以為有人搭設靈堂，還趕緊提醒小孩不要看，靠近仔細一看，才發現現場牌子寫著「勿停機車」。不少網友看完照片直呼「這招太狠了」、「儀式感滿分」，也有人認為，為了停車問題在道路搭設棚架，已影響其他用路人通行。

桃園警察分局武陵派出所副所長王育晟表示，蕭男與鄰居因停車問題發生糾紛，私自在道路搭設棚架，警方獲報後立即派員到場，經查已違反「道路交通管理處罰條例」第82條相關規定，可處1200元至2400元罰鍰，員警當場依法舉發，並勒令立即拆除違規棚架、排除道路障礙。警方也告誡蕭男，不得再擅自在道路設置棚架或其他障礙物影響通行。

桃園分局呼籲，民眾遇到停車或鄰里糾紛，應保持理性，透過溝通或合法管道解決，切勿以私設棚架、放置障礙物等方式自行占用道路，以免觸法。

桃園一名蕭姓男子疑因與鄰居發生停車糾紛，竟在道路搭設棚架，內擺佛像、蓮花塔並寫上「勿停機車」，乍看宛如喪事禮堂，引發網友熱議。警方到場後依法舉發，並勒令立即拆除違規棚架。記者朱冠諭／翻攝
桃園一名蕭姓男子疑因與鄰居發生停車糾紛，竟在道路搭設棚架，內擺佛像、蓮花塔並寫上「勿停機車」，乍看宛如喪事禮堂，引發網友熱議。警方到場後依法舉發，並勒令立即拆除違規棚架。記者朱冠諭／翻攝

桃園一名蕭姓男子疑因與鄰居發生停車糾紛，竟在道路搭設棚架，內擺佛像、蓮花塔並寫上「勿停機車」，乍看宛如喪事禮堂，引發網友熱議。警方到場後依法舉發，並勒令立即拆除違規棚架。記者朱冠諭／翻攝
桃園一名蕭姓男子疑因與鄰居發生停車糾紛，竟在道路搭設棚架，內擺佛像、蓮花塔並寫上「勿停機車」，乍看宛如喪事禮堂，引發網友熱議。警方到場後依法舉發，並勒令立即拆除違規棚架。記者朱冠諭／翻攝

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