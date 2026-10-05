影／偷不夠？中壢男半個月前竊店家45張網卡 今再返慘遭老闆逮

男子昨日下午竟重返商圈，在和平街被羅姓老闆意外撞見。圖：截自Threads-kimi_6419

桃園市中壢區中平商圈日前發生一名72歲簡姓男子涉嫌趁羅姓老闆營業未注意之際，偷走擺放在騎樓櫃台內的45張網路補充卡，造成店家損失約2萬2千元。案發逾半個月後，簡男昨(4)日下午15時49分許竟重返商圈，在和平街被羅姓老闆意外撞見，隨即通報警方到場協助，員警比對特徵確認無誤後將簡男帶回調查，全案訊後依涉嫌《刑法》竊盜罪移送法辦。

男子一度想要逃離現場，被老闆壓制在地。圖：截自Threads-kimi_6419

竊案發生於9月13日下午17時許，簡男行經中壢區中平路一處店家時，趁著店內營業忙碌之際，鎖定並偷走擺放在騎樓櫃台內的45張網路補充卡。直到當日晚間店家清點店內財物，才驚覺遭到行竊，損失2萬2千元，隨即前往中壢派出所報案。

沒想到昨日下午簡男又再次現身中平商圈，更路過羅姓老闆店家，疑似在等待下手時機，但被羅姓老闆發現並上前攔截，隨即向中壢警分局報案請求派員到現場處理，期間簡男更一度想要逃離現場，不斷朝老闆靠近，老闆再三警告制止無果，隨即將其壓制在地。

警方表示，員警到場比對先前調閱監視器所掌握的嫌犯特徵，確認現場簡男特徵完全相符，隨即將其帶回派出所釐清案情，全案警詢後依竊盜罪嫌依法偵辦。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】偷不夠？中壢男半個月前竊店家45張網卡 今再返慘遭老闆逮