同志酒吧警爆言語歧視惹議 林亮君：提供法律諮詢等服務

台北市西門町BDSM同志酒吧日前遭警持搜索票查緝，因警發現店內有人裸露身體，另有使用過的保險套等。認為涉妨害風化，但因有員警在現場疑歧視言語反遭痛斥戒嚴。民進黨議員林亮君說，針對北市警執法過當侵害多元族群權益，團隊即刻提供「專案法律諮詢與心理健康諮詢」服務。

「無畏無懼，溫暖接住每一個人！專案諮詢啟動。」林亮君說，台北這座城市，一直以來都是進步多元的象徵。然而，上周末台北市警方的執法過當與言語羞辱，暴力又粗鄙的畫面曝光，不僅令市民震驚詫異，更讓許多同志與身障朋友感到擔心害怕。

「台北，不應該是一座讓市民不安的城市。如果市府做不到，那就由我們來做。」林亮君說，身為台北市議會促進性別平等連線召集人，只要有任何市民，生活在台北感到不安，歡迎隨時與我們團隊聯繫，將協助媒合律師與心理諮商師，提供相關援助。

林說，法律諮詢與心理健康諮詢將全程遵守保密原則，確保諮詢者隱私。「台北市，應該要成為接住每一個人的城市！」