西門町酒吧搜索案風波延燒 4警言詞不當申誡2次帶隊官記過

台北市警方前天搜索萬華區某酒吧查辦52人惹議，市警局局長林炎田今親上火線，指出已從嚴追究員警言行不當及現場主官責任，目前受處分的員警數擴大到4人，現場帶隊官記過處分，轄區萬華分局長也自請處分。

林炎田說，經清查10月3日警方搜索影像，認定確有4名員警在執行過程中有言詞不當情形，已從嚴議處，各予以申誡2次處分；現場帶隊官、萬華分局偵查隊長陳怡凱，因執勤時未能及時制止員警言詞不當部分，予以記過處分；轄區萬華分局分局長陳勇華，因對本案有督導不周情形，自行報請處分申誡2次。

案發酒吧今年共遭民眾檢舉13次，萬華分局警方調查後，報請北檢指揮偵辦，並向北院聲請搜索票獲准，10月3日下午4時許執行搜索；現場上百人中，有51人半裸或全裸，警方依社會秩序維護法裁罰，另將店內鍾姓負責人依妨害風化罪嫌送辦。

經查，受處分的4名員警，除了1人脫口「身障也能在廁所做愛？」，有2人在控制現場人員時，對民眾脫口「跪下！」，另１人在民眾持手機拍攝時要求「禁止拍攝」，後續民眾要求提供警員編號時，脫口「編你媽」，皆言詞不當，從嚴處分申誡２次。

針對性平團體質疑警方在執行時未出示搜索票，經查現場員警有出示搜索票，但礙於現場人員眾多，可能導致部分民眾未知悉。

林炎田強調，「我的立場就是毋枉毋縱」，警方尊重多元族群，也將深切檢討員警現場執法流程，全面加強教育訓練，要求未來執勤時必須持續尊重多元社會文化，保障民眾權益，避免類似爭議再發生。

台北市警局局督察長劉炯炫（左）、台北市警局局長林炎田（中）、萬華分局分局長陳勇華（右）今出面說明。記者李隆揆／攝影

警方清查確認現場員警有出示搜索票，但礙於現場人員眾多，可能導致部分民眾未知悉。圖／警方提供