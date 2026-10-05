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台北同志酒吧搜索風波 東南亞LGBTQ組織憂損台灣友善形象

中央社／ 曼谷5日專電

台北市知名同志酒吧日前遭突襲搜索，並被指涉歧視，經外媒報導引發國際關注，也讓部分東南亞LGBTQ社群人士重新思考「台灣是否仍是安全友善的旅遊目的地」。泰國同志組織直言，該事件恐損及台灣長期的同志友善形象。

台北市警局萬華分局3日搜查同志酒吧遭指涉歧視事件，警方4日表示，有員警言行不當已懲處在案。台北市長蔣萬安今天受訪表示，已要求加強警紀，避免有任何人民保母帶頭發生歧視的狀況。

這起事件經國際媒體報導後，在東南亞LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）社群引發討論。

預計下週赴台灣旅遊的泰國人普姆（Phum）對該事件表示憂心，他告訴中央社，台灣過去給他的印象是對同志相當友善，對多元背景人士也較為開放，因此看到台北同志酒吧事件感到意外。

普姆透露，這起事件不至於讓他取消赴台計畫，但前往同志酒吧時「會更加謹慎」，也擔心若真的遇到搜索，可能有曝光、隱私等問題。

泰國同志團體APCOM基金會執行董事米德奈（Midnight Poonkasetwattana）指出，這起事件發生在全球LGBTQI+運動受到挑戰的時刻，與台灣長期被視為對同志友善的目的地形象「背道而馳」。

LGBTQI+族群是指同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒、雙性人等多元性別者。

米德奈接受中央社採訪時指出，台灣將在本月舉行年度同志遊行，外界會特別關注台灣政府如何回應此事件，及如何與當地同志社群合作，確保台灣民眾與外國LGBTQ旅客都能受到安全保障、不受歧視。

米德奈強調，「事件透過社群媒體迅速傳播，若未獲得迅速處理，可能影響台灣自2019年同婚合法化後，逐步建立的友善形象」。

東南亞同志人權組織（ASEAN SOGIE Caucus）執行總監西伐里奧（Ryan Silverio）告訴中央社，東南亞整體而言仍較為保守，部分國家甚至對LGBTQ人士抱持敵意，因此台灣一直被視為相對安全的地方。

他說，台灣常被國際媒體譽為亞洲LGBTQ權益的亮點，當地的同志遊行吸引台灣民眾及鄰近國家同志人士參與，因此知名LGBTQ場所遭搜索的消息傳出後，難免引發安全疑慮。

一名不具名、長年旅居曼谷的菲律賓人向中央社表示，他開始思考亞洲國家同婚合法化，是否真的代表社會對LGBTQ人士的接受程度提高，還是可能與同志旅遊等經濟利益有關。

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