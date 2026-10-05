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又是毒駕！中壢男未開大燈拒檢狂飆 唾液毒品快篩呈陽性

桃園電子報／ 桃園電子報

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中壢警分局員警在新生路181巷口發現有自小客車未依規定開啟大燈，上前攔查時，該車卻拒檢加速逃。圖：讀者提供

桃園市中壢區昨(4)日晚間23時許爆發警匪追逐，中壢警分局員警在新生路181巷口發現有自小客車未依規定開啟大燈，上前攔查時，該車卻拒檢加速逃，並有多次闖紅燈、轉彎未打方向燈等違規行為，警方最終在溪州三街將該車攔下，並發現駕駛46歲許姓男子唾液毒品快篩呈現二級毒品陽性反應，涉嫌毒駕，全案依公共危險罪嫌帶返所偵辦。

興國派出所說明，昨晚警方在中壢區新生路181巷口發現一輛自小客車未依規定開啟大燈遂上前攔查，該車聽聞警笛便拒檢逃逸，逃逸過程中於慈惠三街、環北路、元化路、長江路、中山路、普義路及中華路二段等路段，沿途發生多次闖紅燈、紅燈右轉、轉彎未依規定使用方向燈、不依規定駛入來車道及轉彎不依標誌標線行駛等多項重大違規行為，警方運用攔截圍捕戰術至中壢區溪州三街71號前將車輛攔停。

警方當場依刑法公共危險之妨害公眾往來安全罪嫌逮捕許男，後續對許男實施唾液毒品快篩檢測，結果呈現二級毒品陽性反應，全案依公共危險罪嫌帶返所偵辦。

中壢分局長林鼎泰呼籲，施用毒品後駕車與危險駕駛行為嚴重危害道路交通秩序與公眾生命財產安全，警方將持續針對轄內重要路段與熱點加強巡邏及攔檢勤務，嚴正執法取締毒駕及各類危險行車違規，絕不寬貸任何危害公眾安全之行為，全力維護用路人行車安全。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

本文章來自《桃園電子報》。原文：又是毒駕！中壢男未開大燈拒檢狂飆 唾液毒品快篩呈陽性

中壢 快篩 毒駕

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