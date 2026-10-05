男與鄰居停車糾紛擅搭棚占道 桃警開罰並令拆除

桃園市警局桃園分局表示，蕭男因停車問題與鄰居發生糾紛，竟擅自在家門前道路搭設棚架，由於很像喪事禮堂引發關注，警方獲報到場處理，因影響通行除依法舉發並要求立即拆除。

有民眾在網路發文表示，晚上回家時遠遠看到喪事禮堂，驚恐地叫老婆、小孩不要看，但聽居民說才知道是店家與住戶的停車糾紛，於是店家老闆在店門口私設禮堂。

附近民眾說，由於棚架內擺放佛像、還有蓮花塔，照片上則是寫著「勿停機車」，引發民眾議論。

桃園分局武陵派出所副所長王育晟接受媒體聯訪表示，員警獲報後立即到場，經查證確認蕭男與鄰居因停車問題發生爭議，並私自於道路搭設棚架，已涉及違反道路交通管理處罰條例相關規定，可處新台幣1200元至2400元罰鍰，警方當場依法舉發，並勒令立即拆除，同時告誡不得再設置障礙物妨礙通行。

桃園分局呼籲，民眾遇有停車或鄰里糾紛，應理性溝通並循合法管道處理，切勿私設棚架或放置障礙物占用道路；警方將依現場情形依法取締，以維護道路通行秩序及用路權益。