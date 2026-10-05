影／76歲翁騎車遭後車撞倒 肇事男「私了」不得立即逃逸

76歲張姓老翁昨晚騎機車行經台南市東區巴克禮公園巴克禮路，停等紅燈時突然遭到後方轎車追撞倒地，張受到擦傷，肇事男駕駛下車查看，並向張表明希望能私下和解，但張表示「要報警」；當張請對方將車停到路邊等警察，駕駛竟立即跳上車揚長而去，警方目前已調閱監視器追查。

網友lin23597在昨晚8時許在社群媒體Threads上發文指出，巴克禮公園有機車停等紅綠燈被後面車輛追撞後逃逸，目擊民眾懷疑可能是毒駕事件，才沒注意前方有停等紅燈機車就直接撞上去，再度闖紅燈逃逸，有好心民眾騎機車追尋，看到肇事車輛闖多處紅燈，而無法追尋，所以懷疑此人可能是酒駕或毒駕才因此逃逸。

網友附上現場照片、影片，台南市警第一分局德高派出所所長梁久旭說明，本案發生於昨天晚間6時許在台南市東區巴克禮公園道路，初步調查為小客車追撞機車，致機車騎士擦傷、小客車駕駛肇事後逃逸，機車騎士無酒駕，肇事車輛警方已鎖定特定對象查緝中。

據現場監視器畫面顯示，張姓機車騎士原本在巴克禮路停等紅燈，肇事車輛直接從後方撞上，導致張倒地，肇事男駕駛先下車查看；據了解，肇事駕駛向張表明希望能「私了」，不要報警；結果張表示要報警，請對方將車停到路邊，肇事駕駛就跳上車揚長而去。

警方表示，將通知車主到案說明以釐清案情，查明是否有酒駕、毒駕，將依刑法肇事逃逸致人受傷罪嫌函送台南地檢署偵辦；呼籲發生交通事故時，駕駛人應立即停車、協助救護並依規定處理，切勿因一時慌張或心存僥倖逕行離去，以免觸法並衍生更嚴重的法律責任。

76歲張姓老翁昨晚騎車行經台南市東區巴克禮公園，停等紅燈時突然遭到後方轎車追撞倒地，肇事駕駛聽到張要報警，立即揚長而去逃逸。圖／Threads網友lin23597授權提供

76歲張姓老翁昨晚騎車行經台南市東區巴克禮公園，停等紅燈時突然遭到後方轎車追撞倒地，肇事駕駛聽到張要報警，立即揚長而去逃逸。記者袁志豪／翻攝