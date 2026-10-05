驚悚瞬間！遊覽車失控撞進長庚轉運站 玻璃碎裂2候車民眾受傷

桃園龜山長庚轉運站今天上午發生遊覽車失控事故，車輛撞破站體玻璃並衝入候車區，造成2名候車民眾遭碎玻璃割傷，所幸均無生命危險。圖／Threads@shuangjing36授權提供 桃園龜山長庚轉運站今天上午發生遊覽車失控事故，一輛長庚醫院遊覽車進站時突然暴衝，車頭直接撞進轉運站候車區，多面落地玻璃當場破裂，所幸未直接撞上候車民眾，但有2人遭碎玻璃割傷，經警消到場包紮治療後均無生命危險，詳細肇事原因仍待警方進一步調查。

事故發生於今天上午10時許，當時遊覽車準備駛入長庚轉運站，不明原因突然失控，整輛車向前衝撞，車頭撞破轉運站外側玻璃並衝入站內，現場玻璃碎片散落一地，候車區部分設施受損，也嚇壞當時正在站內候車的民眾。

警消獲報後趕抵現場，初步確認事故造成2名候車民眾遭碎玻璃割傷，所幸傷勢並不嚴重，經現場包紮治療後均無生命危險。事故發生時，肇事遊覽車上並沒有搭載乘客，因此未造成車內人員傷亡。

警方初步調查，遊覽車疑似因車輛故障導致失控衝撞，但實際原因仍有待進一步釐清。警方後續將調閱相關監視器畫面，並釐清車輛狀況及駕駛操作情形，以確認完整事發經過及肇事原因。