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台南鐵路地下化通車倒數 竟有人闖入軌道拍攝自強號緊急停車

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南地下化車站9月10日揭牌，原訂10月18日通車，交通部鐵道局昨宣布，將提前於10月17日正式啟用，鐵道迷近期紛紛前往拍攝記錄鐵路地下化前的火車身影；昨天更有民眾闖入東區青年路平交道拍攝火車，導致132次新自強號列車按鳴喇叭緊急停車，鐵路警察局已調閱監視器追查。

鐵路警察局指出，有關Threads網站網友張貼影片，顯示民眾闖入台南市東區青年路平交道拍攝火車，造成132次新自強號列車按鳴喇叭臨停案，高雄分局已向台鐵公司調閱監視器影像，以釐清案情及查明違規者身分。

警方說明，依據鐵路法第 57 條及第 70 條規定，行人、車輛不得侵入鐵路路線、橋梁、隧道內及站區內非供公眾通行之處所。違者可處新臺幣 1 萬元以上、5 萬元以下罰鍰；如有違反鐵路法第57條相關規定，將通知到案說明移請交通部鐵道局裁處。

另外，若有涉及刑法公共危險罪，則函送台南地檢署偵辦；警方呼籲，民眾擅闖鐵軌拍照、跨越軌道、落軌撿拾物品或步行於非開放通行之鐵路區域等行為，不僅危及自身生命，更嚴重威脅大眾的行車安全。

昨天有民眾闖入東區青年路平交道拍攝火車，導致132次新自強號列車按鳴喇叭緊急停車，鐵路警察局已調閱監視器追查。圖／翻攝自Threads網友changhuapig
昨天有民眾闖入東區青年路平交道拍攝火車，導致132次新自強號列車按鳴喇叭緊急停車，鐵路警察局已調閱監視器追查。圖／翻攝自Threads網友changhuapig

昨天有民眾闖入東區青年路平交道拍攝火車，導致132次新自強號列車按鳴喇叭緊急停車，鐵路警察局已調閱監視器追查。圖／翻攝自Threads網友changhuapig
昨天有民眾闖入東區青年路平交道拍攝火車，導致132次新自強號列車按鳴喇叭緊急停車，鐵路警察局已調閱監視器追查。圖／翻攝自Threads網友changhuapig

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