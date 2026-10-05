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釣蝦場內抽菸爆衝突3打1 新北男遭酒瓶砸頭反扔2人進水池
新北市林口區一間釣蝦場昨晚有3名男子因在場內抽菸，遭36歲高男出言制止爆發口角。其中1男竟持酒瓶砸破高男頭，高男與3男發生扭打，其中2男還被高男推進釣蝦池內。警方到場將3人帶回，詢後將依傷害、妨害秩序、殺人未遂等罪嫌偵辦。
林口警分局昨晚9時30分獲報，文化北路一間釣蝦場發生糾紛，員警到場後經查，44歲曾男、43歲吳男及44歲蔡男3人，因在釣蝦場室內抽菸，被36歲高男出言制止。
雙方發生口角後，曾男見高男經過時竟持手中酒瓶攻擊高男頭部，導致高男頭部撕裂傷血流如注，吳、蔡2人見狀也上前動手，雙方當場扭打成一團，高男雖1打3但絲毫不怯，還將其中2人扔進釣蝦池內。
警方發現高男頭部撕裂傷，意識清楚，所幸送林口長庚醫院治療後已無生命危險。警方隨即將曾男等3人依妨害秩序現行犯逮捕，全案將依傷害、妨害秩序、殺人未遂等罪嫌移送法辦並建請羈押。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
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