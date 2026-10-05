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嘉義救護車載病患途中出車禍 5歲男童頭暈、73歲患者接駁送醫

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣消防局救護車今天上午載送一名73歲男性患者途中，行經嘉義市新生路、光彩街口時與小客車發生擦撞，事故造成小客車內約5歲男童頭暈，救護車原載患者則無明顯外傷；嘉義市消防局獲報派出2輛救護車支援，分別將男童及患者送醫。

嘉義縣消防局表示，大埔91救護車今天上午8時許執行救護勤務，行經嘉義市新生路與光彩街口時，與小客車發生車禍。嘉義市消防局上午8時51分接獲支援通知，隨即派遣東區91救護車前往接駁原救護車上的患者。

嘉義市消防局表示，嘉縣救護車當時載送一名來自阿里山、約73歲的男性高血糖患者，患者意識清楚、無明顯外傷；消防人員到場處理後，上午9時再回報小客車內也有人需要救護。

消防人員檢視發現，小客車內一名約5歲男童意識清楚，但主訴頭暈，嘉義市消防局再派蘭潭92救護車支援。最終男童送往聖馬爾定醫院，原救護車上的73歲患者則接駁送往嘉義基督教醫院救治。

嘉義縣消防局提醒，駕駛人行車除應遵守交通規則，也須隨時注意車前路況，避免事故發生。至於雙方車輛如何發生碰撞及事故責任，仍待警方進一步釐清。

嘉義縣消防局救護車今天上午執行救護勤務途中，在嘉義市新生路與光彩街口與小客車發生車禍，救護車車頭受損。圖／讀者提供
嘉義縣消防局救護車今天上午執行救護勤務途中，在嘉義市新生路與光彩街口與小客車發生車禍，救護車車頭受損。圖／讀者提供

嘉義縣消防局救護車執行救護勤務途中發生車禍，車頭受損、零件散落路面，嘉義市消防局派救護車到場接駁原載患者。圖／嘉義縣消防局提供
嘉義縣消防局救護車執行救護勤務途中發生車禍，車頭受損、零件散落路面，嘉義市消防局派救護車到場接駁原載患者。圖／嘉義縣消防局提供

嘉義縣消防局救護車車禍後車頭保險桿脫落、零件散落路面，所幸原載73歲患者意識清楚，由其他救護車接駁送醫。圖／讀者提供
嘉義縣消防局救護車車禍後車頭保險桿脫落、零件散落路面，所幸原載73歲患者意識清楚，由其他救護車接駁送醫。圖／讀者提供

與救護車發生車禍的小客車衝上路旁，車身明顯受損，車內約5歲男童因頭暈送醫。圖／讀者提供
與救護車發生車禍的小客車衝上路旁，車身明顯受損，車內約5歲男童因頭暈送醫。圖／讀者提供

與救護車發生車禍的小客車衝上路旁，並撞斷樹木，事故原因及肇事責任仍待警方釐清。圖／嘉義縣消防局提供
與救護車發生車禍的小客車衝上路旁，並撞斷樹木，事故原因及肇事責任仍待警方釐清。圖／嘉義縣消防局提供

嘉義 車禍 救護車 病患

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