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嘉義救護車載病患途中出車禍 5歲男童頭暈、73歲患者接駁送醫
嘉義縣消防局救護車今天上午載送一名73歲男性患者途中，行經嘉義市新生路、光彩街口時與小客車發生擦撞，事故造成小客車內約5歲男童頭暈，救護車原載患者則無明顯外傷；嘉義市消防局獲報派出2輛救護車支援，分別將男童及患者送醫。
嘉義縣消防局表示，大埔91救護車今天上午8時許執行救護勤務，行經嘉義市新生路與光彩街口時，與小客車發生車禍。嘉義市消防局上午8時51分接獲支援通知，隨即派遣東區91救護車前往接駁原救護車上的患者。
嘉義市消防局表示，嘉縣救護車當時載送一名來自阿里山、約73歲的男性高血糖患者，患者意識清楚、無明顯外傷；消防人員到場處理後，上午9時再回報小客車內也有人需要救護。
消防人員檢視發現，小客車內一名約5歲男童意識清楚，但主訴頭暈，嘉義市消防局再派蘭潭92救護車支援。最終男童送往聖馬爾定醫院，原救護車上的73歲患者則接駁送往嘉義基督教醫院救治。
嘉義縣消防局提醒，駕駛人行車除應遵守交通規則，也須隨時注意車前路況，避免事故發生。至於雙方車輛如何發生碰撞及事故責任，仍待警方進一步釐清。
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