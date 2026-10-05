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美濃男氣不過揮柴刀砍傷友人 警衝現場逮人再抓他酒駕
高雄市美濃區28歲張姓男子與林姓友人發生口角，張男一時氣憤，竟揮舞柴刀前往對方住處理論，失控砍傷林男手臂。警方接獲報案後迅速趕抵現場，當場將張男以傷害現行犯逮捕；後續發現張男涉嫌酒後騎機車到場逞凶，全案訊後依傷害及公共危險罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。
旗山分局美濃分駐所於昨日凌晨1時許接獲民眾報案，稱美濃區泰安路一帶發生糾紛，立即派遣巡邏警力趕赴現場處置。
警方到場後了解，張姓男子（28歲）酒後與林姓男子（29歲）發生激烈爭執，張男因情緒失控，竟攜帶柴刀直接殺往林男所在處所理論。
雙方在拉扯與爭執過程中，張男揮刀砍傷林男左手手臂，頓時血濺現場。所幸林男送往旗山醫院緊急包紮與處置，經檢視傷勢後已無大礙，目前已返家休養。
警方發現，張男除持刀傷人外。當晚在飲酒後還是自行騎機車前往林男住處逞凶，除了依傷害罪嫌將張男移送外，另加計一條公共危險罪嫌，全案移送橋頭地檢署偵辦。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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