兒衝進餐廳稱她殺母…金山警見老婦在家倒地送醫不治 檢聲押獲准

新北市吳姓男子涉嫌推倒同住罹癌的媽媽後，誤以為死亡，進入一家餐廳後喃喃自語，行為異常。警方接獲報案到吳家查看，發現吳母倒地，送醫不治。吳母頭部受創，檢方將解剖釐清死因，並向法院聲押吳男獲准。

檢警調查，50歲吳男3日晚間7時許衝進金山老街一家餐廳，並說他殺了媽媽，引起旁人關注。警方接獲報案，派員到達餐廳，並與吳男一起返家查看，但大門鎖住，無法進入。

警方在屋外聽到吳母微弱的回話聲音，表示她倒在地上，無法開門。警方通報119馳援，並聯繫吳母的小兒子，由小兒子的妻子拿鑰匙來開門。

警、消進屋後，看到吳母倒地，意識清楚，但身上有瘀青，身旁有嘔吐物及血跡。消防人員先處理嘔吐物防阻塞氣管，再將她送往基隆長庚醫院急救，醫師前晚10時許宣告死亡。

案發當晚吳男精神狀況也不穩定，消防局將他送醫治療。面對檢警詢問案發過程，吳男多未回應。吳男長期服用精神科方面的藥物，近期疑中斷用藥，檢警不排除他因而失控，將媽媽推倒在地後，以為媽媽已經死亡，才會出門並在餐廳內說他殺了媽媽。

檢察官昨天偕法醫相驗，確認吳母頭部有外傷，疑遭人毆打或推倒撞地造成，後續將安排解剖並視醫學檢查結果，釐清死因。檢察官認定吳男涉犯傷害致死罪，有逃亡之虞，昨向基隆地方法院聲請羈押，法官審理後裁定收押。