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影／暗夜烈焰…2輛大卡車只剩骨架 宜蘭壯圍維修廠初步排除縱火

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭縣壯圍鄉壯濱路某修車廠的大卡車半夜突然起火，先是1輛車起火全面陷入燃燒，波及鄰旁另一輛卡車，消防人員到場時已經陷入火海，兩車被燒到只剩骨架；警消從監視器研判，初步排除縱火，真正起火原因正由警消調查中。

經查，當時路過民眾見起火報案，縣消防局凌晨3點52分接獲110轉報，直指壯圍鄉壯濱路二段發生汽車火警，請求救援。消防局出動宜蘭及壯圍消防分隊救援，到場時兩輛車冒出大火，暗夜中烈焰衝天，看起來相當嚇人，還有民眾大喊需要支援嗎？

起火地點位於壯圍鄉大馬路邊一家大型車維修廠，林姓業者接獲通知表示，他幾天前都在外地，昨晚才回宜蘭，不知道為何半夜三點多會莫名起火，還好沒有人受傷。警消今天上午調查維修廠監視器，起火前兩小時都沒有嫌疑人等進出或靠近，初步排除縱火可能。

宜蘭壯濱路某修車廠的大卡車半夜突然起火，先是1輛車起火全面陷入燃燒，波及鄰旁另一輛卡車陷入火海，兩車被燒到只剩骨架。圖／消防局提供
宜蘭壯濱路某修車廠的大卡車半夜突然起火，先是1輛車起火全面陷入燃燒，波及鄰旁另一輛卡車陷入火海，兩車被燒到只剩骨架。圖／消防局提供

宜蘭壯濱路修車廠半夜突然起火，先是1輛大卡車全面燃燒，波及鄰旁另一輛卡車陷入火海，兩車被燒到只剩骨架。圖／消防局提供
宜蘭壯濱路修車廠半夜突然起火，先是1輛大卡車全面燃燒，波及鄰旁另一輛卡車陷入火海，兩車被燒到只剩骨架。圖／消防局提供

宜蘭 消防人員

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