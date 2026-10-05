影／20萬貨款放BMW車頂上國道飛了！警靠「肉眼搜尋」冒雨全找回

屏東縣水果商曾男日前出門竟將20萬元貨款放在BMW轎車車頂，一路開去加油，之後開上國道，直到人在高速公路，才想起「20萬元不見了」，他隨即請妻子查找未果，趕緊報案，警方調閱監視器，追查現金「最後身影」，地毯式搜尋6小時，最後在國道三號崁頂交流道北上匝道路面網線發現掉落20萬元，當時下著雨，警冒雨下車撿回，全數找到。

全案發生在本月1日，曾男上午8時出門，將20萬元現金貨款放在轎車車頂，開車出門，他先到中油崁頂加油站加油，之後駛入國道三號崁頂交流道北上，開上高速公路時，才想起20萬元貨款不見，趕緊請太太幫忙沿路搜尋查找，但都找不到。

曾男太太在上午10時報案，崁頂分駐所長黃彥維、警員蔡閔傑獲報後調查，先調閱加油站監視器畫面，確認加油時，20萬元仍在車頂上，根據曾男行車軌跡並調閱路口監視影像，縮小可能掉落範圍，員警最後靠「肉眼」搜尋，到下午4時，發現20萬元現金掉落在崁頂交流道北上匝道口黃網線。

員警發現現金蹤跡後，冒雨下車將20萬元撿回，並通知失主認領，曾妻前往認領時跟警方道謝，並說這是一筆重要款項，感謝員警幫忙協尋。

東港警分局提醒，民眾外出時妥善保管隨身貴重物品，下車或駕駛前切記再次檢查物品是否放置妥當，降低遺失風險；若不幸發生物品遺失或需警方協助，可隨時撥打110報案專線求助。

放在車頂上的20萬元現金掉落在國道三號崁頂交流道北上匝道網線上，警方肉眼搜尋，冒雨撿回。圖／警方提供

放在車頂上的20萬元現金掉落在國道三號崁頂交流道北上匝道網線上，警方肉眼搜尋，冒雨撿回。圖／警方提供

曾男將車開到加油站加油時，車頂上20萬元現金仍在，警方地毯式搜尋發現，20萬元現金掉落在國道三號崁頂交流道北上匝道網線上。圖／警方提供