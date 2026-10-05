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新豐深夜住宅火警！廚房起火釀5人受困 消防急架雙節梯救出
新竹縣新豐鄉忠孝路附近於昨天深夜發生住宅火警，現場為住宅1樓廚房燃燒，一度有5人受困，消防人員抵達現場後，利用雙節梯及共生面罩救出5名民眾，均意識清楚，後續由救護車分送醫院就醫。
新竹縣消防局表示，昨天晚間22時42分發生住宅火警，新竹縣政府消防局接獲通報後，派遣第一大隊及竹北、高鐵、山崎、湖口、新豐、光明等分隊共17車、36人前往搶救。
新竹縣消防局指出，現場為住宅1樓廚房燃燒，消防人員出2水線入室搶救，並於23時21分撲滅火勢。救援過程中，消防人員利用雙節梯及共生面罩，分別於起火戶處救出2名大人，均意識清楚。此外，也救出鄰戶3人，分別是1位大人與2位青少年，均意識清楚，後續由救護車分送醫院就醫。火災詳細原因由火災調查人員進一步調查中。
消防局提醒民眾，如發現火災或聞到煙味，應立即通報119並迅速離開危險區域；火災現場周邊民眾應避免靠近，以免影響消防救災作業。若室內有煙霧，應緊閉門窗並留意自身安全。
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