南市後壁工廠暗夜大火全面燃燒 消防總動員全力灌救

台南市後壁區1間工廠昨深夜傳出火警，在風勢助長，廠區全面燃燒，因火場龐大，台南市消防局已調派至少30消防分隊10輛消防水庫車馳往灌救中，初步調查，未傳出人員受困，起火原因與財務損失待釐清。

南市消防局是4日深夜10時36分獲報，台1省道後壁高中旁從事廢橡膠、廢鐵等再利用處理的新勝光公司廠區竄出火舌，消防隊員趕至已全面燃燒，駭人火勢也引起路人圍觀，避免影響救火，消防局緊急請警方疏導車輛改道。

因廠區龐大，南市消防局啟動區域聯防處置，緊急調派附近第一、第二消防救災救護大隊各分隊趕往，隨後加派溪南南科、安平、仁德、保西分隊水庫車馳往，粗估至少投入30消防分隊趕往灌救，因火勢凶猛，消防隊員力阻勿延燒擴大。

台南後壁工廠暗夜大火全面燃燒，消防總動員投入灌救中。記者謝進盛／翻攝

台南後壁工廠暗夜大火全面燃燒，消防總動員投入灌救中。記者謝進盛／翻攝