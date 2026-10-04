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影／竹市國中爆校外暴力！男學生補習班狂打女同學 畫面引眾怒

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹市傳出校園霸凌爭議，有網友在臉書「我是新竹人」貼文指稱，竹市某國中男學生在校外補習班對女同學動手。圖／取自我是新竹人臉書
新竹市傳出校園霸凌爭議，有網友在臉書「我是新竹人」貼文指稱，竹市某國中男學生在校外補習班對女同學動手。圖／取自我是新竹人臉書

新竹市傳出校園霸凌爭議，有網友在臉書「我是新竹人」貼文指稱，竹市某國中學生在校外補習班對女同學動手，影片可見男學生抓住女學生，連續揮打十多下。並質疑後續處理及家長協調過程。對此，該校校長今天晚間回應，孩子的安全是學校最重視的底線，學校絕不容許任何暴力或霸凌行為。

從網路流傳的影片可見，一名男學生在補習班教室內抓住女學生，並以手連續揮打十多下。貼文指稱，男學生還將女學生撞向牆壁，造成腦震盪。

貼文也稱，這名男學生在進入他班，導致他班的學生對於男學生違反校規進入心起厭惡，以致語言勸戒並令其離開教室，使得男學生認為自己在該班受到言語上的嫌惡，排擠與不尊重，以此理由提報言語霸凌。但相關說法不應成為肢體衝突的理由，並對協調過程表達不滿。

對此，該校的校長今天晚間回應，孩子的安全是學校最重視的底線，學校絕不容許任何暴力或霸凌行為，針對本案已依相關規定啟動調查及處理機制，並持續關懷學生身心狀況，維護學生安全與受教權益。

該校家長會長也表示，「孩子的安全是我們最重視的底線，面對任何暴力與霸凌行為，家長會絕不容許。針對本次事件，家長會已向學校表達嚴正關切，並將全力與校方及相關單位依法依規調查處理，維護受傷學生的權益與安全。感謝大家的關心，我們會持續追蹤進度並與雙方家長們溝通。」

新竹市政府教育處表示，接獲相關訊息後，已與學校及補習班聯繫了解，並於8月中旬函請補習班說明事件經過及後續處理情形。

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