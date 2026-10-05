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宜蘭大火害4命 易燃建材滅了又燒 救援困難

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導

<a href='/search/tagging/2/宜蘭' rel='宜蘭' data-rel='/2/176274' class='tag'><strong>宜蘭</strong></a>員山鄉一間建材行暗夜大火，起火地點的3樓加蓋、屋後方是<a href='/search/tagging/2/鐵窗' rel='鐵窗' data-rel='/2/218620' class='tag'><strong>鐵窗</strong></a>，造成搶救困難，屋主的父親、妻子及子女4人葬身火窟。記者戴永華／攝影
宜蘭員山鄉一間建材行暗夜大火，起火地點的3樓加蓋、屋後方是鐵窗，造成搶救困難，屋主的父親、妻子及子女4人葬身火窟。記者戴永華／攝影

宜蘭縣一間建材行前晚大火造成四人死亡，宜蘭消防局調查屋內有許多易燃物，頂樓加蓋鐵皮屋，導致火勢被撲滅又復燃，頂加的更衣室天花板被燒穿，且屋後方加裝鐵窗，頂樓沒有對外窗，妨礙逃生避難，都是釀成悲劇原因。

消防局發現，火場一樓是店面，堆置許多易燃建材，堆放建材的隔間也是木板，還放有油漆及松香油等易閃燃有機溶劑，樓上是住家，二樓頂加蓋有水泥牆的鐵皮屋，造成火勢一發不可收拾，消防隊灌救時不斷復燃，屋後方逃生路線又被鐵窗阻斷，屋主的妻小三人遺體就在三樓更衣室被發現。

消防局副局長陳立育表示，現場濃煙密布、溫度極高，消防員滅火後不斷復燃，上樓通道受濃煙阻礙，推測與有機溶劑或其他易燃物有關，加上氣瓶持續消耗，人員難以攻入，始終無法深入二樓以上，救援困難。

屋主妻子曾致電一一九求救。陳立育說，當下無法得知隔間材料，降低風險作法就是關門，也請對方盡可能開窗散煙，但對方說沒有對外窗；勤務中心馬上把情資傳到救災現場，消防員試圖上樓救援，但屋後逃生巷太窄無法架梯，消防員進不去，改從隔壁與超商緊鄰的一處陽台切除鐵窗，由側窗進入火場，花不少時間破窗。

宜蘭 宜蘭縣 鐵窗

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