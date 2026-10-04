西門町知名BDSM酒吧遭搜...蔣萬安：任何人不應受歧視 要求警局嚴加檢討

台北市萬華區開封街BDSM同志酒吧「Commander D紅樓司令」昨遭警方持搜索票上門查緝，因警方發現店內有人裸露身體，另有使用過的保險套等，認為涉嫌妨害風化，但因有員警在現場疑似歧視言語，遭現場民眾痛斥戒嚴。

台北市長蔣萬安今受訪表示，無論是什麼年齡、性別、性傾向、身份、認同、族群，都是我們要全力守護、享有同樣權利的台北人。他和台北隊努力的目標，就是要讓每個人都感到安全，而且彼此尊重。

蔣說，「這次發生同仁造成這個歧視性事件，已經違背了我們的原則，我很遺憾，也對被冒犯的朋友很抱歉」。至於執法過程當中有發生歧視的言論當然就要嚴加檢討，已經要求警局除了對個案依規定處置，更要加強警紀宣導，絕對不能再有人民保母歧視的狀況發生。

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