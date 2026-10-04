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宜蘭勇消耗盡力氣救出建材行火場受困婦 呼吸困難倒門口送醫

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭一間建材行暗夜大火，由於屋內充滿建材易燃物及高溫，造成搶救困難，眼見火舌竄燒卻又上不去，受困的4人生死未卜；凌晨1點多控制火勢，消防隊員邵柏源與同仁冒著濃煙上3樓搶救，卻因耗盡全身力氣及缺氧，在抬出屋主的妻子後，他呼吸困難倒在門口，所幸經救治後目前已無大礙。

位於員山國中對面、省道旁的這間五金建材行昨晚10時許發生火警，縣消防局晚間10時36分獲報，由於屋內擺放很多建材易燃物，隔間也使用木材，加上有油漆及松香等閃燃爆炸，火勢一發不可收拾。縣消防局兩度加派人車支援，但屋內高溫降不下來，灌水搶救又馬上復燃，增加搶救困難度。

11時零5分，消防人員先在2樓後陽台救出屋主的74歲母親，接著游姓屋主於11時10分爬到隔壁超商逃生，屋主的82歲父親受困2樓前陽台，1點12分火勢控制後，搶救人員在陽台外牆與冷氣室外機中間，發現倒臥老翁。

另3人受困在3樓加蓋房間中段的更衣室角落，縣消防局副局長陳立育說，由於現場高溫不斷復燃，消防局幾批同仁試圖進入火災現場，直到1時許火勢控制，三星消防分隊員邵柏源與同仁進場執行濃煙搶救任務，2點零5分先把失去心跳呼吸的52歲游妻抬出。

救人情況緊急，耗氧迅速，陳立育表示，大約凌晨2點13分，邵柏源從3樓走到1樓門口，出現呼吸困難，整個人倒在1樓門口，當下意識清楚，尚可稍微對話；現場救護人員立即給予氧氣，並脫除邵員身上各項裝備，2點40分送到陽明交大附設醫院。

陳立育說，經醫護人員抽血及X光等檢查，邵柏源身體並無大礙，不過醫師建議在加護病房留院觀察，下午再轉到一般病房，消防局會給這位同仁獲得最好的醫療照顧。

據了解，邵柏源現年32歲，特考班考上消防局，去年初進入三星消防分隊服務，才剛登記結婚不久，工作態度認真積極，人緣還不錯。

宜蘭建材行發生火警，由於屋內充滿建材易燃物及高溫，造成搶救困難。消防隊員邵柏源與同仁冒著濃煙上3樓救人時，整個人耗盡力氣及缺氧，在抬出屋主的妻子後，他呼吸困難倒在門口，所幸救治後已無大礙。圖／民眾提供
宜蘭建材行發生火警，由於屋內充滿建材易燃物及高溫，造成搶救困難。消防隊員邵柏源與同仁冒著濃煙上3樓救人時，整個人耗盡力氣及缺氧，在抬出屋主的妻子後，他呼吸困難倒在門口，所幸救治後已無大礙。圖／民眾提供

火災 宜蘭 消防人員

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