重機噪音達112分貝 大溪警環監聯合稽查告發裁罰

桃園市警局大溪分局今天表示，警方持續結合環保、監理單位稽查復興區噪音車，3日更針對1輛噪音達112分貝重機告發裁罰，透過聯合稽查等措施，陳情案件已較高峰時下降44.7%。

大溪分局發布新聞稿表示，依據環境部噪音車檢舉網統計，噪音車陳情案自112年1月起逐月攀升，至112年5月達434件；但自112年6月推動「靜桃計畫」，至115年9月止，透過聯合稽查、噪音檢測及交通執法等措施，陳情案平均降至每月240件，較高峰時段減少44.7%，顯示專案執行已具成效。

大溪分局指出，今年至今已辦理13場警環監聯合稽查，共查獲31件噪音違規，另取締超速8698件；3日上午更在復興區聯合稽查中攔查10餘輛汽、機車，其中1輛大型重機測得112分貝，超過標準值94分貝達18分貝，警方依法告發並裁罰新台幣3600元。

大溪分局長徐章哲表示，警方將依噪音車陳情熱點及違規態樣調整勤務部署，於假日、夜間加強山區道路攔查，並評估運用科技執法，同時在拉拉山、東眼山等景點宣導勿改裝排氣管或拆除消音設備，維護居民安寧及道路安全。