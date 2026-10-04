疑闖紅燈撞上直行車 花蓮壽豐2車相撞 80歲婦命危

花蓮縣壽豐鄉大學路一段（花36鄉道）與中華路二段196巷口今天上午發生車禍，一輛自小客車疑闖紅燈與另輛轎車發生碰撞，造成4人受傷，其中80歲女性乘客受困車內，救出時已失去生命跡象，送醫搶救中，詳細肇事原因仍待警方進一步調查釐清。

警方初步調查，今天上午11時26分，57歲趙姓男子駕駛自小客車，沿花36鄉道由東往西行駛，疑似闖越紅燈，與67歲范姓男子駕駛、沿中華路二段196巷由北往南直行的自小客車，在路口發生碰撞。

事故造成趙男及副駕駛座25歲趙姓女子胸部疼痛送醫治療；後座80歲陳姓女子則受困車內，現場失去呼吸心跳，由救護人員緊急送往花蓮慈濟醫院搶救，范姓駕駛也因胸部疼痛送醫檢查。

花蓮縣消防局表示，獲報後立即派員前往救援，到場發現兩輛自小客車嚴重撞擊，共有4名傷者，其中80歲女性受困車內，消防人員使用器材將傷者脫困後立即實施急救，再由救護車送慈濟醫院，其餘3名傷者均意識清楚，分別送醫治療。

花蓮縣壽豐鄉大學路一段與中華路二段196巷口發生車禍，一輛自小客車疑闖紅燈與另輛轎車發生碰撞，其中80歲女性乘客受困車內，救出時已失去生命跡象，送醫搶救。圖／花蓮縣消防局提供

花蓮縣壽豐鄉大學路一段與中華路二段196巷口發生車禍，一輛自小客車疑闖紅燈與另輛轎車發生碰撞，其中80歲女性乘客受困車內，救出時已失去生命跡象，送醫搶救。圖／民眾提供

花蓮縣壽豐鄉大學路一段與中華路二段196巷口發生車禍，一輛自小客車疑闖紅燈與另輛轎車發生碰撞，其中80歲女性乘客受困車內，救出時已失去生命跡象，送醫搶救。圖／民眾提供

花蓮縣壽豐鄉大學路一段與中華路二段196巷口發生車禍，一輛自小客車疑闖紅燈與另輛轎車發生碰撞，其中80歲女性乘客受困車內，救出時已失去生命跡象，送醫搶救。圖／民眾提供