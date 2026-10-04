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鐵窗阻逃生、房間無窗戶難搶救...宜蘭建材行成「火窟」吞噬4條人命

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭一間建材行暗夜大火造成4死，縣消防局今進行火場調查，建材行樓上做住家，3樓是加蓋水泥牆的鐵皮屋。消防局表示，1樓堆放很多易燃建材，隔間也是木板，還有油漆及松香油等易閃燃有機溶劑，火勢一發不可收拾；灌水搶救時不斷出現高溫復燃，屋後方加裝鐵窗阻斷逃生、3樓房間沒有窗戶，屋主的妻小3人就燒死在更衣室。

縣消防局副局長陳立育表示，火災救援過程相當困難，現場濃煙密布且溫度極高，導致救援人員難以順利攻入。由於氣瓶持續消耗，加上火勢在滅火後不斷復燃，推測與有機溶劑或易燃物有關，使得搜救人員始終無法深入2樓以上；每當用水柱撲滅後，火勢又馬上「復燃」，一樓到二樓以上的通道都受到濃煙與復燃阻礙。

縣議員黃雯如、黃浴沂昨晚到場關心，得知在火災發生的前10分鐘，現場傳出幾聲爆炸聲，有可能是有機溶劑產生閃燃爆烈，接著火勢不斷向上延燒；老翁困在2樓陽台外，濃煙烈焰中沒有被發現，倒臥在陽台外牆與冷氣室外機中間。

消隊人員今天也證實，的確在火場看到很多易起火的建材堆積，屋內本身的隔間都是木造建築物，另外也有發現松香水及油漆等有機溶劑，這幾個因素造成消防人員要深入火場救人非常困難。

至於救援路線方面，陳立育說，2樓以上及3樓屋後的逃生巷空間太小、梯子無法架設，導致無法直接進入，救援團隊最後改從隔壁與超商緊鄰的一處的陽台切除鐵窗，從火宅側窗進入火場，由於必須破壞鐵窗，搜救過程花費不少時間。

受困屋主的妻子曾打手機給119消防局求救，陳立育表示，因當下無法得知隔間材料，所以降低風險的逃生作法就是「關門」，也請對方盡可能打開窗戶，但電話那頭表示「沒有對外窗戶」！119人員立即把情資傳到救災現場，消防人員很想快速到達3樓，但受限於上述種種原因，難很快速到達3人受困位置。

陳立育表示，派出3組人員進入3樓中間的房間（更衣室）進行搜索，屋主的妻子於凌晨兩點零五分被救出已無心跳呼吸，外表沒有明顯燒燙傷痕跡；15歲兒子2點52分被救出，13歲女兒3點02分被救出時身體出現燒傷，已氣絕身亡。

宜蘭縣消防局火調科人員今天上午進入火場，調查起火原因，研判火勢是從1樓開始向上延燒。記者戴永華／攝影
宜蘭縣消防局火調科人員今天上午進入火場，調查起火原因，研判火勢是從1樓開始向上延燒。記者戴永華／攝影

火場民宅後方的二樓及三樓都加裝鐵窗，後巷狹窄，消防人員根本無法架梯子進去救人。記者戴永華／攝影
火場民宅後方的二樓及三樓都加裝鐵窗，後巷狹窄，消防人員根本無法架梯子進去救人。記者戴永華／攝影

火災建材行充斥著建材堆積，房門與隔間都是木造建築物，另也發現松香水及油漆等易閃燃的有機溶劑，造成消防人員救人困難。記者戴永華／攝影
火災建材行充斥著建材堆積，房門與隔間都是木造建築物，另也發現松香水及油漆等易閃燃的有機溶劑，造成消防人員救人困難。記者戴永華／攝影

宜蘭員山鄉一間建材行暗夜大火，起火地點的3樓加蓋、屋後方是鐵窗，造成搶救困難，屋主的父親、妻子及子女4人葬身火窟。記者戴永華／攝影
宜蘭員山鄉一間建材行暗夜大火，起火地點的3樓加蓋、屋後方是鐵窗，造成搶救困難，屋主的父親、妻子及子女4人葬身火窟。記者戴永華／攝影

游姓屋主從三樓爬到隔壁的超商逃生，但已經來不及救出其他的家人。記者戴永華／攝影
游姓屋主從三樓爬到隔壁的超商逃生，但已經來不及救出其他的家人。記者戴永華／攝影

宜蘭縣消防局副局長陳立育表示，火災現場濃煙密布且溫度極高，不斷出現復燃，且屋後加鐵窗阻斷逃生、受困的房間無沒有窗戶，造成逃生及搶救都困難。記者戴永華／攝影
宜蘭縣消防局副局長陳立育表示，火災現場濃煙密布且溫度極高，不斷出現復燃，且屋後加鐵窗阻斷逃生、受困的房間無沒有窗戶，造成逃生及搶救都困難。記者戴永華／攝影

宜蘭縣消防局火調科人員（中）研判，火勢是從1樓開始向上延燒，是否與有機溶劑閃燃或爆炸有關？尚待進一步鑑定。記者戴永華／攝影
宜蘭縣消防局火調科人員（中）研判，火勢是從1樓開始向上延燒，是否與有機溶劑閃燃或爆炸有關？尚待進一步鑑定。記者戴永華／攝影

老翁困在2樓陽台濃煙烈焰中沒有被發現，倒臥在陽台外牆與冷氣機中間。記者戴永華／攝影
老翁困在2樓陽台濃煙烈焰中沒有被發現，倒臥在陽台外牆與冷氣機中間。記者戴永華／攝影

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