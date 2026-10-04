驚悚！頭份市10樓頂落下鐵球時速可達80多公里 3車受損幸未擊中路人

苗栗縣頭份市銀河路一棟10層樓頂樓，昨天下午落下鐵球及小碎石塊，砸中銀河路停車場3輛轎車輕微受損，其中，一顆鐵球重約256公克，落地時速可以達到80公里，還好沒有波及路人，否則後果不堪想，警方全力追查高樓丟擲行為所涉毀損等罪嫌。

苗栗縣警察局頭份分局頭份派出所昨天下午4點多接獲報案，頭份市銀河路一處10層樓建物，疑有人自樓頂丟擲石塊及鐵球等物品，造成銀河路停車場內車輛受損，警員到場勘查及統計，2輛轎車分別天窗破裂、車頂輕微受損，另輛計程車的車頂輕微凹陷。

警方初步調查，10樓落下是直徑1至公分小碎石塊，及1顆直徑4.5公分、重256.23公克鐵球，警方已調閱周邊監視器畫面、訪查相關人員，實際行為人身分刻正釐清中。

頭份分局長郭譯隆表示，自高處任意丟擲物品不僅可能造成財物損害，更可能危及下方行人及用路人生命安全，呼籲民眾切勿有類似危險行為，警方將依法究辦。

律師張文傑表示，這顆256.23公克鐵球，不計算空氣阻力。10樓約30尺高自由落體重力加速度，接觸路面瞬間速度可達時速80多公里，撞擊力依接觸物體有所不同，但如果是人體重要部位可能致命，具有不確定故意殺人犯意，民眾不要當兒戲觸重法。

1顆直徑4.5公分、重256.23公克鐵球，昨天下午從苗栗縣頭份市銀河路一棟10層樓頂樓落下，造成車輛毀損。圖／頭份警察分局提供