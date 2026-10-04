影／禁四輪試辦喊卡才2個月 恆春西門又遭貨車撞 依文資法送辦

恆春古城是全台保存最完整的傳統城牆城區，城牆全長2.2公里，列為國定古蹟，其中西門因城門高度近年屢遭車輛撞擊，文資局在今年初試辦禁止四輪車進入試辦半年到7月底，因居民反彈，不再續行，未料，過沒多久，本月3日發生小貨車擦撞西門城牆，將依文資法送辦。

恆春警分局表示，3日上午9時半接獲報案，28歲陳男駕駛小貨車行經恆春鎮中山路，經過西門城門，貨車上的燈架擦撞到城牆，城牆損傷，陳男酒測值為零。

古蹟城牆遭撞毀，警方通知鎮公所承辦人製作相關筆錄，後續依違反文化資產保護法將貨車駕駛陳男函送屏東地檢署偵辦。

文資局表示，剛結束試辦計畫沒多久，就發生城牆遭撞，會加快更明顯警示設施採購，並邀集縣府與公所再次檢討政策方向，並要求爾後地方在西門廣場辦理活動時應要求活動承商貨車避免從西門進入。

恆春古城四座城門承載交通需求，屢有事故發生，警方統計，四個城門中以西門最常發生車禍，平均每年發生1件，西門限高2.1公尺，西門近年來平均一年發生一到兩次車輛誤闖撞擊城門，城門受損，國產署也曾提告求償，法院判賠170萬元。

恆春西門試辦禁止四輪車通行半年，因地方反彈，7月底之後未再續行，未料，本月3日發生小貨車擦撞西門城牆，將依文資法送辦。圖／警方提供

恆春西門試辦禁止四輪車通行半年，因地方反彈，7月底之後未再續行，未料，本月3日發生小貨車擦撞西門城牆，將依文資法送辦。圖／警方提供

恆春西門試辦禁止四輪車通行半年，因地方反彈，7月底之後未再續行，未料，本月3日發生小貨車擦撞西門城牆，將依文資法送辦。圖／警方提供

恆春西門試辦禁止四輪車通行半年，因地方反彈，7月底之後未再續行，未料，本月3日發生小貨車擦撞西門城牆，將依文資法送辦。圖／警方提供