外籍移工打羽球後突身體不適 嘔吐送醫3天後不治

新竹縣一名外籍移工日前與友人到羽球館打球，過程中疑似遭羽球擊中頭部，休息後返場拿取個人物品，隨後與友人離開。不料，男子離開後出現身體不適、嘔吐等症狀，經送醫急救後住院治療，仍於3天後宣告不治。初步研判，男子是自發性腦壓升高並引發腦出血。

據了解，男子當時與友人到新竹縣湖口鄉一處羽球館打球，過程中頭部疑似遭羽球擊中，男子隨後離開球場休息，之後又返回場館拿取個人物品，與友人一同離開。

沒想到離開後，男子身體狀況逐漸出現異常，並出現嘔吐情形，友人察覺不對勁後，隨即請人協助通報119。救護人員到場後將男子送醫，經醫院檢查及治療，男子因病情嚴重住院，經搶救仍於3天後不治。初步研判男子是自發性腦壓升高，進而引發腦出血。

醫師提醒，運動過程若出現頭暈、噁心、嘔吐或其他明顯身體不適，應立即停止運動並休息，若症狀未緩解或持續惡化，應儘速就醫。