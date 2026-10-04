台東金針山清晨男子急救援 黑鷹直升機吊掛病患火速送醫

台東太麻里金針山區今天清晨傳出年約50歲1男子身體不適、急需救援，空中勤務總隊台東豐年機場駐地勤務第三大隊第三隊獲報後，立即派遣UH-60M型直升機執行空中後送任務，順利將患者吊掛救出並送醫。

空勤總隊表示，今天上午6時40分接獲勤務指揮中心通知，指太麻里金針山區有1名民眾身體不適，等待救援，因山區地形及交通條件，需申請直升機協助空中後送。

空勤台東隊接獲命令後，立即派遣編號NA-707的UH-60M型直升機執行任務，上午7時08分自豐年機場起飛，7時16分抵達金針山目標區，先進行高、低空偵查，並與地面搜救人員取得聯繫、確認位置。

確認現場狀況後，機組人員隨即執行吊掛作業，將身體不適的民眾及1名搜救人員一併吊掛上機。直升機於上午7時53分脫離目標區，返航臺東豐年機場，8時04分順利落地，隨即將患者後送就醫。

空勤總隊表示，此次任務從接獲通報、直升機起飛，到抵達現場完成偵查、定位及吊掛，再安全返回機場，全程迅速完成救援，順利完成此次山區空中後送任務。