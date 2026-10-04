快訊

買2TB iCloud手機容量仍爆滿！iPhone用戶崩潰 內行：釋放空間有撇步

杜拜航空喋血定調恐攻未遂！砍人副機師昔熱愛飛行貼文曝光

昨是今非…游淑慧提毒品立場3問沈伯洋：改人設改主張打臉「沈撲馬」

聽新聞
0:00 / 0:00

妻小曾求救卻天人永隔！宜蘭建材行大火奪4命 頂樓加蓋高溫難滅火

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

位於宜蘭員山鄉省道旁的一間五金建材行暗夜驚傳大火，奪走4條人命，主要是屋內存放易燃物，高溫難滅；加上3樓加蓋，造成整棟透天厝陷入火海，妻小曾以電話求救，但能夠灌水進去的開口不夠，高溫降不了，火勢延燒。消防人員雖然上到2樓樓梯口，可惜無法再往上救人，不幸造成4人葬身火海。

發生火警的3層樓透天民宅經營五金建材，位處員山國中學校對面，而且是台七省道旁，發生火災的當下很快就報警，消防人車陸續抵達之前，現場已經圍了很多民眾。游姓屋主聽到一聲爆炸，趕緊從3樓的加蓋建築跑到隔壁超商逃生，之後就見到屋子陷入濃煙烈火，根本來不及救人。

這間位於溫泉路旁的建材行在地經營超過半世紀，大門開口並不大，由於屋內存放很多營業使用材料是易燃物，在屋主聽到爆炸聲逃出後，接著又陸續傳出玻璃等爆烈聲，整棟建築的火載量相當高，水灌救進去遇高溫，瞬間變成水蒸氣，火熱累積再繼續往上燒，導致滅火效果有限。

據了解，火災發生時，游姓屋主的妻子、就讀高一的兒子、就讀國二的女兒受困在3樓房間角落，游妻一度透過手機打電話向119消防局求救，經指引緊急避難；但因3樓是頂樓加蓋，側牆是水泥建築，無法破牆救人，大火延燒造成天花板塌陷，阻斷逃生路，3人之後再也連絡不上，搶救人員發現他們時已無氣息。

這場火災於凌晨3時許撲滅，全家6口，游姓男屋主自行逃出及住在2樓的游母獲救，游父遺體在2樓被發現，游的妻子及子女也未能被救出。屋主悲慟難過說，「妻子與兒女都不在，剩下我一個人活著，有什麼意思？」讓人聞之鼻酸。

消防人員在外頭射水，水遇上屋內高溫，很快就變成濃煙與水蒸氣。圖／民眾提供
消防人員在外頭射水，水遇上屋內高溫，很快就變成濃煙與水蒸氣。圖／民眾提供

發生火警的五金建材行3樓火勢猛烈，頂樓加蓋的水泥側牆，無法破牆救人。圖／民眾提供
發生火警的五金建材行3樓火勢猛烈，頂樓加蓋的水泥側牆，無法破牆救人。圖／民眾提供

火災現場的3樓頂樓加蓋，側牆是水泥建築，無法破牆救人，大火延燒造成天花板塌陷，阻斷屋主的妻子及子女的逃生路。圖／民眾提供
火災現場的3樓頂樓加蓋，側牆是水泥建築，無法破牆救人，大火延燒造成天花板塌陷，阻斷屋主的妻子及子女的逃生路。圖／民眾提供

消防人員爬梯上到2樓搶救，從陽台救出游姓屋主的老母親，可惜屋內高溫，無法再衝進去救人，造成4人葬身火海。圖／消防局提供
消防人員爬梯上到2樓搶救，從陽台救出游姓屋主的老母親，可惜屋內高溫，無法再衝進去救人，造成4人葬身火海。圖／消防局提供

消防人員在外頭射水，水遇上屋內高溫，很快就變成濃煙與水蒸氣。圖／消防局提供
消防人員在外頭射水，水遇上屋內高溫，很快就變成濃煙與水蒸氣。圖／消防局提供

火勢向上延燒猛烈，屋內溫度相當高，加上頂樓加蓋，造成搶救困難。圖／民眾提供
火勢向上延燒猛烈，屋內溫度相當高，加上頂樓加蓋，造成搶救困難。圖／民眾提供

高溫 宜蘭 透天厝

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

宜蘭五金建材行暗夜惡火 易燃物高溫造成搶救困難…一家6口釀4死

爆炸聲後火舌狂竄！宜蘭建材行陷火海 4人疑受困生死未卜

酒後夫妻吵架…高雄醉男縱火燒毀5機車

近百萬現金燒成「焦炭」！ 銀行手工搶救…挽回金額曝光

相關新聞

宜蘭五金建材行暗夜惡火 易燃物高溫造成搶救困難…一家6口釀4死

宜蘭員山鄉一家五金建材行深夜傳出火警，屋內充滿易燃物，火勢一發不可收拾。游姓屋主驚險逃出，游母在陽台獲救，游父、妻子及子女共4人受困，現場不時傳出爆烈聲，搶救困難，消防人員今天凌晨在2樓找到游父失去生命徵象，3樓房間因天花板塌陷，尋獲游妻與子女時已無心跳呼吸，造成4人不幸死亡。

吊車洗牆突翻覆 宜科工人1死1傷

新竹科學園區管理局轄下的宜蘭科學園區一期廠辦大樓昨外牆清潔，作業吊車突然傾倒，吊籃內二名工人自約二十公尺高處墜落，六十五歲陳姓工人傷勢嚴重搶救不治，另名葉姓工人腿部骨折送醫治療。

台東金針山清晨男子急救援 黑鷹直升機吊掛病患火速送醫

台東太麻里金針山區今天清晨傳出年約50歲1男子身體不適、急需救援，空中勤務總隊台東豐年機場駐地勤務第三大隊第三隊獲報後，立即派遣UH-60M型直升機執行空中後送任務，順利將患者吊掛救出並送醫。

妻小曾求救卻天人永隔！宜蘭建材行大火奪4命 頂樓加蓋高溫難滅火

位於宜蘭員山鄉省道旁的一間五金建材行暗夜驚傳大火，奪走4條人命，主要是屋內存放易燃物，高溫難滅；加上3樓加蓋，造成整棟透天厝陷入火海，妻小曾以電話求救，但能夠灌水進去的開口不夠，高溫降不了，火勢延燒。消防人員雖然上到2樓樓梯口，可惜無法再往上救人，不幸造成4人葬身火海。

爆炸聲後火舌狂竄！宜蘭建材行陷火海 4人疑受困生死未卜

宜蘭縣員山鄉員山國中對面一家建材行，深夜突然發生火警，陣陣濃煙與火舌竄出，還有爆炸聲響，屋內住游姓一家共6人，屋主自行逃出，屋主母親2樓陽台獲救送醫，但屋內疑似還有屋主父親、妻子及2名小孩，由於屋裡充滿易燃物，並傳出爆炸聲，消防員只能在外灌救，還無法進入搶救。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。