妻小曾求救卻天人永隔！宜蘭建材行大火奪4命 頂樓加蓋高溫難滅火

位於宜蘭員山鄉省道旁的一間五金建材行暗夜驚傳大火，奪走4條人命，主要是屋內存放易燃物，高溫難滅；加上3樓加蓋，造成整棟透天厝陷入火海，妻小曾以電話求救，但能夠灌水進去的開口不夠，高溫降不了，火勢延燒。消防人員雖然上到2樓樓梯口，可惜無法再往上救人，不幸造成4人葬身火海。

發生火警的3層樓透天民宅經營五金建材，位處員山國中學校對面，而且是台七省道旁，發生火災的當下很快就報警，消防人車陸續抵達之前，現場已經圍了很多民眾。游姓屋主聽到一聲爆炸，趕緊從3樓的加蓋建築跑到隔壁超商逃生，之後就見到屋子陷入濃煙烈火，根本來不及救人。

這間位於溫泉路旁的建材行在地經營超過半世紀，大門開口並不大，由於屋內存放很多營業使用材料是易燃物，在屋主聽到爆炸聲逃出後，接著又陸續傳出玻璃等爆烈聲，整棟建築的火載量相當高，水灌救進去遇高溫，瞬間變成水蒸氣，火熱累積再繼續往上燒，導致滅火效果有限。

據了解，火災發生時，游姓屋主的妻子、就讀高一的兒子、就讀國二的女兒受困在3樓房間角落，游妻一度透過手機打電話向119消防局求救，經指引緊急避難；但因3樓是頂樓加蓋，側牆是水泥建築，無法破牆救人，大火延燒造成天花板塌陷，阻斷逃生路，3人之後再也連絡不上，搶救人員發現他們時已無氣息。

這場火災於凌晨3時許撲滅，全家6口，游姓男屋主自行逃出及住在2樓的游母獲救，游父遺體在2樓被發現，游的妻子及子女也未能被救出。屋主悲慟難過說，「妻子與兒女都不在，剩下我一個人活著，有什麼意思？」讓人聞之鼻酸。

消防人員在外頭射水，水遇上屋內高溫，很快就變成濃煙與水蒸氣。圖／民眾提供

發生火警的五金建材行3樓火勢猛烈，頂樓加蓋的水泥側牆，無法破牆救人。圖／民眾提供

火災現場的3樓頂樓加蓋，側牆是水泥建築，無法破牆救人，大火延燒造成天花板塌陷，阻斷屋主的妻子及子女的逃生路。圖／民眾提供

消防人員爬梯上到2樓搶救，從陽台救出游姓屋主的老母親，可惜屋內高溫，無法再衝進去救人，造成4人葬身火海。圖／消防局提供

消防人員在外頭射水，水遇上屋內高溫，很快就變成濃煙與水蒸氣。圖／消防局提供