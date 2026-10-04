快訊

宜蘭五金建材行暗夜惡火 易燃物高溫造成搶救困難…一家6口釀4死

要變天了！吳德榮：北東明轉雨降溫 國慶連假天氣出爐

抄表有誤…民眾電費突暴漲 立委批台電低級錯誤

聽新聞
0:00 / 0:00

宜蘭五金建材行暗夜惡火 易燃物高溫造成搶救困難…一家6口釀4死

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭員山鄉一家五金建材行深夜傳出火警，屋內充滿易燃物，火勢一發不可收拾。游姓屋主驚險逃出，游母在陽台獲救，游父、妻子及子女共4人受困，現場不時傳出爆烈聲，搶救困難，消防人員今天凌晨在2樓找到游父失去生命徵象，3樓房間因天花板塌陷，尋獲游妻與子女時已無心跳呼吸，造成4人不幸死亡。

起火位於員山國中對面一家老字號的五金建材行，51歲游姓屋主老闆昨晚10時許突然聽到爆炸聲，火勢從1樓往上竄燒，游姓屋主趕緊從3樓房間爬到隔壁超商頂樓，驚險逃生，想再回頭救人時，屋內已濃煙密布，一片漆黑。

消防局晚間10時36分接獲報案抵達，建築物竄出火舌與濃煙，發現游姓屋主的74歲母親在2樓陽台，緊急將人救下，意識清楚送醫。

現場火勢猛烈，消防局增派8個分隊及大批警義消人員，展開封路救火，屋內還有游男82歲父親、52歲妻子、15歲兒子及13歲女兒，共4人受困。

據了解，屋主的妻子在火災發生當下，與就讀國二的女兒受困在3樓房間角落，一度打電話向縣消防局跟女兒的老師求援，119消防局指引她緊急避難，但後來要再連絡屋主的妻子就連絡不上。

因屋內存放大批營業用材易燃物，不時傳出爆炸聲，增加搶救困難度，歷經3小時後控制火勢，卻不報在今天凌晨1點36分起抬出游父已經沒有心跳呼吸，受困３樓的游妻與一對兒女因為天花板塌陷，來不及逃出，暗夜一場火警釀成4人死亡。火災於凌晨3時許撲滅，起火原因由消防局火調科調查中。

宜蘭員山鄉一間五金建材行深夜傳出火警，因屋內存放許多易燃物，火勢一發不可拾。屋主緊急逃生、屋主的老母親獲救，現場不時傳出爆炸造成搶救困難，消防人員凌晨陸續抬出另外受困的4人，已經不幸死亡。圖／民眾提供
宜蘭員山鄉一間五金建材行深夜傳出火警，因屋內存放許多易燃物，火勢一發不可拾。屋主緊急逃生、屋主的老母親獲救，現場不時傳出爆炸造成搶救困難，消防人員凌晨陸續抬出另外受困的4人，已經不幸死亡。圖／民眾提供

宜蘭員山鄉一間五金建材行深夜傳出火警，因屋內存放許多易燃物，火勢一發不可拾。屋主緊急逃生、屋主的老母親獲救，現場不時傳出爆炸造成搶救困難，消防人員凌晨陸續抬出另外受困的4人已無心跳。圖／消防局提供
宜蘭員山鄉一間五金建材行深夜傳出火警，因屋內存放許多易燃物，火勢一發不可拾。屋主緊急逃生、屋主的老母親獲救，現場不時傳出爆炸造成搶救困難，消防人員凌晨陸續抬出另外受困的4人已無心跳。圖／消防局提供

宜蘭員山鄉一間五金建材行深夜傳出火警，因屋內存放許多易燃物，火勢一發不可拾。屋主緊急逃生、屋主的老母親獲救，現場不時傳出爆炸造成搶救困難，消防人員凌晨陸續抬出另外受困的4人，已經不幸死亡。圖／民眾提供
宜蘭員山鄉一間五金建材行深夜傳出火警，因屋內存放許多易燃物，火勢一發不可拾。屋主緊急逃生、屋主的老母親獲救，現場不時傳出爆炸造成搶救困難，消防人員凌晨陸續抬出另外受困的4人，已經不幸死亡。圖／民眾提供

宜蘭員山鄉一間五金建材行深夜傳出火警，因屋內存放許多易燃物，火勢一發不可拾。屋主緊急逃生、屋主的老母親獲救，現場不時傳出爆炸造成搶救困難，消防人員凌晨陸續抬出另外受困的4人已無心跳。圖／消防局提供
宜蘭員山鄉一間五金建材行深夜傳出火警，因屋內存放許多易燃物，火勢一發不可拾。屋主緊急逃生、屋主的老母親獲救，現場不時傳出爆炸造成搶救困難，消防人員凌晨陸續抬出另外受困的4人已無心跳。圖／消防局提供

宜蘭員山鄉一間五金建材行深夜傳出火警，因屋內存放許多易燃物，火勢一發不可拾。屋主緊急逃生、屋主的老母親獲救，現場不時傳出爆炸造成搶救困難，消防人員凌晨陸續抬出另外受困的4人，已經不幸死亡。圖／民眾提供
宜蘭員山鄉一間五金建材行深夜傳出火警，因屋內存放許多易燃物，火勢一發不可拾。屋主緊急逃生、屋主的老母親獲救，現場不時傳出爆炸造成搶救困難，消防人員凌晨陸續抬出另外受困的4人，已經不幸死亡。圖／民眾提供

宜蘭 爆炸 消防人員

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

爆炸聲後火舌狂竄！宜蘭建材行陷火海 4人疑受困生死未卜

宜蘭科學園區工安事故 吊車傾倒吊籃墜落…65歲工人送醫不治

疑雨天車速過快失控！花蓮救護車直衝對向水花四濺 撞爛2車釀1死

酒後夫妻吵架…高雄醉男縱火燒毀5機車

相關新聞

宜蘭五金建材行暗夜惡火 易燃物高溫造成搶救困難…一家6口釀4死

宜蘭員山鄉一家五金建材行深夜傳出火警，屋內充滿易燃物，火勢一發不可收拾。游姓屋主驚險逃出，游母在陽台獲救，游父、妻子及子女共4人受困，現場不時傳出爆烈聲，搶救困難，消防人員今天凌晨在2樓找到游父失去生命徵象，3樓房間因天花板塌陷，尋獲游妻與子女時已無心跳呼吸，造成4人不幸死亡。

吊車洗牆突翻覆 宜科工人1死1傷

新竹科學園區管理局轄下的宜蘭科學園區一期廠辦大樓昨外牆清潔，作業吊車突然傾倒，吊籃內二名工人自約二十公尺高處墜落，六十五歲陳姓工人傷勢嚴重搶救不治，另名葉姓工人腿部骨折送醫治療。

爆炸聲後火舌狂竄！宜蘭建材行陷火海 4人疑受困生死未卜

宜蘭縣員山鄉員山國中對面一家建材行，深夜突然發生火警，陣陣濃煙與火舌竄出，還有爆炸聲響，屋內住游姓一家共6人，屋主自行逃出，屋主母親2樓陽台獲救送醫，但屋內疑似還有屋主父親、妻子及2名小孩，由於屋裡充滿易燃物，並傳出爆炸聲，消防員只能在外灌救，還無法進入搶救。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。