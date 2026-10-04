宜蘭五金建材行暗夜惡火 易燃物高溫造成搶救困難…一家6口釀4死

宜蘭員山鄉一家五金建材行深夜傳出火警，屋內充滿易燃物，火勢一發不可收拾。游姓屋主驚險逃出，游母在陽台獲救，游父、妻子及子女共4人受困，現場不時傳出爆烈聲，搶救困難，消防人員今天凌晨在2樓找到游父失去生命徵象，3樓房間因天花板塌陷，尋獲游妻與子女時已無心跳呼吸，造成4人不幸死亡。

起火位於員山國中對面一家老字號的五金建材行，51歲游姓屋主老闆昨晚10時許突然聽到爆炸聲，火勢從1樓往上竄燒，游姓屋主趕緊從3樓房間爬到隔壁超商頂樓，驚險逃生，想再回頭救人時，屋內已濃煙密布，一片漆黑。

消防局晚間10時36分接獲報案抵達，建築物竄出火舌與濃煙，發現游姓屋主的74歲母親在2樓陽台，緊急將人救下，意識清楚送醫。

現場火勢猛烈，消防局增派8個分隊及大批警義消人員，展開封路救火，屋內還有游男82歲父親、52歲妻子、15歲兒子及13歲女兒，共4人受困。

據了解，屋主的妻子在火災發生當下，與就讀國二的女兒受困在3樓房間角落，一度打電話向縣消防局跟女兒的老師求援，119消防局指引她緊急避難，但後來要再連絡屋主的妻子就連絡不上。

因屋內存放大批營業用材易燃物，不時傳出爆炸聲，增加搶救困難度，歷經3小時後控制火勢，卻不報在今天凌晨1點36分起抬出游父已經沒有心跳呼吸，受困３樓的游妻與一對兒女因為天花板塌陷，來不及逃出，暗夜一場火警釀成4人死亡。火災於凌晨3時許撲滅，起火原因由消防局火調科調查中。

宜蘭員山鄉一間五金建材行深夜傳出火警，因屋內存放許多易燃物，火勢一發不可拾。屋主緊急逃生、屋主的老母親獲救，現場不時傳出爆炸造成搶救困難，消防人員凌晨陸續抬出另外受困的4人，已經不幸死亡。圖／民眾提供

宜蘭員山鄉一間五金建材行深夜傳出火警，因屋內存放許多易燃物，火勢一發不可拾。屋主緊急逃生、屋主的老母親獲救，現場不時傳出爆炸造成搶救困難，消防人員凌晨陸續抬出另外受困的4人已無心跳。圖／消防局提供

宜蘭員山鄉一間五金建材行深夜傳出火警，因屋內存放許多易燃物，火勢一發不可拾。屋主緊急逃生、屋主的老母親獲救，現場不時傳出爆炸造成搶救困難，消防人員凌晨陸續抬出另外受困的4人，已經不幸死亡。圖／民眾提供

宜蘭員山鄉一間五金建材行深夜傳出火警，因屋內存放許多易燃物，火勢一發不可拾。屋主緊急逃生、屋主的老母親獲救，現場不時傳出爆炸造成搶救困難，消防人員凌晨陸續抬出另外受困的4人已無心跳。圖／消防局提供