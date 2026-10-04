爆炸聲後火舌狂竄！宜蘭建材行陷火海 4人疑受困生死未卜

宜蘭縣員山鄉員山國中對面一家建材行，深夜突然發生火警，陣陣濃煙與火舌竄出，還有爆炸聲響，屋內住游姓一家共6人，屋主自行逃出，屋主母親2樓陽台獲救送醫，但屋內疑似還有屋主父親、妻子及2名小孩，由於屋裡充滿易燃物，並傳出爆炸聲，消防員只能在外灌救，還無法進入搶救。

據了解，昨天晚上10時許，51歲游姓屋主、同時是建材行老闆突然聽到爆炸聲響，嚇得趕緊逃生，但要再回頭救人時，房子已濃煙密布，想要再衝進去救人，卻眼睛都睜不開，根本進不去，也來不及救人。

宜蘭縣消防局昨晚10時36分接獲報案，救災人員抵達時，建築物已竄出火舌與濃煙，發現游姓屋主的74歲母親在2樓陽台，緊急將人就下來，好在生命徵象穩定，由救護車緊急送醫。

由於現場火勢猛烈，消防局增派8個分隊及大批警義消人員救火，屋內疑似還有游男82歲父親、52歲妻子、15歲兒子及13歲女兒，共4人受困。

有網友在臉書「宜蘭知識+」貼文，指出火災現場疑似氣爆，消防正在處理當中，請閒雜人不要靠近，而且不要從這個路段經過現在正在救災，希望附近的住家平安。底下許多網友祈願大家平安。

屋主老闆的妻子在火災發生當下，與就讀國二的女兒困在三樓角落，打電話向縣消防局跟女兒的老師求援，119消防局指引她緊急避難，但後來消防要再連絡屋主的妻子卻連絡不上。

救援截至凌晨，包括51歲屋主游男已脫困及74歲游母劉女脫困送醫外，其餘屋主的52歲游妻施女、15歲兒子 、13歲女兒以及82歲老父仍受困待救中。

宜蘭縣員山鄉員山國中對面一家建材行，深夜突然發生火警，陣陣濃煙與火舌竄出，還有爆炸聲響，屋內疑似還有屋主父親、妻子及2名小孩受困。圖／民眾提供

宜蘭縣員山鄉員山國中對面一家建材行，深夜突然發生火警，陣陣濃煙與火舌竄出，還有爆炸聲響，屋內疑似還有屋主父親、妻子及2名小孩受困。圖／民眾提供

宜蘭縣員山鄉員山國中對面一家建材行，深夜突然發生火警，陣陣濃煙與火舌竄出，還有爆炸聲響，屋內疑似還有屋主父親、妻子及2名小孩受困。圖／民眾提供

宜蘭縣員山鄉員山國中對面一家建材行，深夜突然發生火警，陣陣濃煙與火舌竄出，還有爆炸聲響，屋內疑似還有屋主父親、妻子及2名小孩受困。圖／民眾提供