聽新聞
0:00 / 0:00

台中男子毒駕撞天橋波及3名大學生 檢方聲請羈押

中央社／ 台中3日電

21歲黃姓男子今天涉嫌施用毒品並駕車載吳姓友人行經台中市北區錦南街，車輛失控後撞上路旁設施、正在晨跑的3位大學生，3人送醫無礙，警方逮捕後送辦，檢方晚間聲請羈押。

台中市警察局第二分局上午接獲報案，雙十路、錦南街口發生交通事故，警力到場檢視自小客車駕駛有恍神、胡言亂語的施用毒品徵候，經唾液快篩呈陽性，當場將男子逮捕、扣車。

台中地檢署晚間發布新聞稿表示，檢察官訊問後，認為黃男涉犯刑法之施用毒品不能安全駕駛動力交通工具、過失傷害等罪嫌重大，且有事實足認有反覆實行同一犯罪之虞，向台中地方法院聲請羈押。

檢方指出，吳姓友人涉嫌在肇事現場向警方表示他才是駕駛人，欲頂替黃男，涉刑法頂替罪嫌，檢察官諭知具保新台幣3萬元。

台中 毒駕 大學生

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台中男毒駕猛撞3體大學生遭聲押 友人還想頂替駕駛3萬交保

高雄車行活活打死同事載屍自首 2嫌遭押、2人飭回、1人少年法院調查

北市富邦人壽喋血案 犯嫌今出院遭聲押禁見

獨／高雄權利車行命案供詞藏疑點 2人遭押1交保、4人飭回

相關新聞

疑雨天車速過快失控！花蓮救護車直衝對向水花四濺 撞爛2車釀1死

花蓮縣光復鄉台9線236.4公里處發生3車碰撞事故，一輛民間救護車疑似天雨路滑，失控偏移至對向車道，接連撞上自小客貨車及小貨車，造成1人死亡、4人受傷，警方調閱行車紀錄器初步發現，救護車在非執行救護公務時，卻開警示燈超車，加上疑似車輛打滑，造成車禍事故。

爆炸聲後火舌狂竄！宜蘭建材行陷火海 4人疑受困生死未卜

宜蘭縣員山鄉員山國中對面一家建材行，深夜突然發生火警，陣陣濃煙與火舌竄出，還有爆炸聲響，屋內住游姓一家共6人，屋主自行逃出，屋主母親2樓陽台獲救送醫，但屋內疑似還有屋主父親、妻子及2名小孩，由於屋裡充滿易燃物，並傳出爆炸聲，消防員只能在外灌救，還無法進入搶救。

疑路面濕滑車速快…花蓮光復糖廠前救護車撞2車 1人命危

花蓮縣光復糖廠前方、台9線236.2公里處今天下午4時許發生交通事故，一輛民間救護車行經該路段時，疑因車速偏快且路面濕滑，與2輛自小客車發生碰撞。據了解，救護車當時未載送病患，駕駛受困車內，當場失去生命跡象，事故至少造成4、5人受傷，警消獲報後趕往處理，詳細肇事原因仍待警方進一步調查。

基北桃義消友誼賽登場 1500名救災英雄板橋切磋交流

新北市義消人員體技能選拔暨台北、桃園、基隆友誼賽今天在板橋第二運動場盛大舉行，由新北市副市長朱惕之與義消總隊長蔣根煌共同主持，展現市府對義消團隊的高度重視與肯定。現場集結約1,500名義消及民間救難人員，並特別邀請基北桃共四縣市的義消夥伴同台交流，深化北臺生活圈的區域救災合作機制。

影／拖板車後斗載運大量廢鐵 中午行經苗栗通霄不明原因起火

苗栗縣通霄鎮通灣里西濱通霄聯絡道路口今天中午12點左右發生火燒車意外，李姓男子駕駛的拖板車後斗不明原因燃燒，消防人員據報趕到，發現燃燒部位都在車斗，車斗內載運大量廢棄鐵料，經灌救在下午1點32分將火勢撲滅。這起事故未造成人員傷亡，火警原因待調查釐清。

楊梅三民東路某住宅火警警消馳援 67歲男被救出送醫後仍不治

桃園市楊梅區三民東路某住宅今日5時30分發生火警，警消獲報後，警方立即派員趕赴現場協助交通疏導及現場管制，消防人員於5時52分許撲滅火勢，惟屋主67歲彭姓男子（67歲）經救出時已無生命跡象，經緊急送醫搶救後仍宣告不治。目前詳細起火原因尚待消防局火災調查人員進一步鑑識釐清，警方後續將報請桃園地方檢察署相驗，以釐清確切死因。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。