台中男子毒駕撞天橋波及3名大學生 檢方聲請羈押

21歲黃姓男子今天涉嫌施用毒品並駕車載吳姓友人行經台中市北區錦南街，車輛失控後撞上路旁設施、正在晨跑的3位大學生，3人送醫無礙，警方逮捕後送辦，檢方晚間聲請羈押。

台中市警察局第二分局上午接獲報案，雙十路、錦南街口發生交通事故，警力到場檢視自小客車駕駛有恍神、胡言亂語的施用毒品徵候，經唾液快篩呈陽性，當場將男子逮捕、扣車。

台中地檢署晚間發布新聞稿表示，檢察官訊問後，認為黃男涉犯刑法之施用毒品不能安全駕駛動力交通工具、過失傷害等罪嫌重大，且有事實足認有反覆實行同一犯罪之虞，向台中地方法院聲請羈押。

檢方指出，吳姓友人涉嫌在肇事現場向警方表示他才是駕駛人，欲頂替黃男，涉刑法頂替罪嫌，檢察官諭知具保新台幣3萬元。