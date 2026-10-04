聽新聞
0:00 / 0:00

吊車洗牆突翻覆 宜科工人1死1傷

聯合報／ 記者王思慧／宜蘭報導

<a href='/search/tagging/2/宜蘭' rel='宜蘭' data-rel='/2/176274' class='tag'><strong>宜蘭</strong></a>科學園區一期廠辦大樓今天進行外牆清潔作業時，吊車突然傾倒，造成1死1重傷，<a href='/search/tagging/2/新竹' rel='新竹' data-rel='/2/144129' class='tag'><strong>新竹</strong></a>科學園區管理局勒令事故工區全面停工調查肇因。圖／宜蘭縣消防局提供
宜蘭科學園區一期廠辦大樓今天進行外牆清潔作業時，吊車突然傾倒，造成1死1重傷，新竹科學園區管理局勒令事故工區全面停工調查肇因。圖／宜蘭縣消防局提供

新竹科學園區管理局轄下的宜蘭科學園區一期廠辦大樓昨外牆清潔，作業吊車突然傾倒，吊籃內二名工人自約二十公尺高處墜落，六十五歲陳姓工人傷勢嚴重搶救不治，另名葉姓工人腿部骨折送醫治療。

竹科管理局勒令全面停工，縣府同步調查事故原因。

消防局昨上午八時四十九分接獲通報後派員，事故現場滿目瘡痍，吊車吊臂及工作吊籃墜落在人行步道上，周邊散落石塊、樹枝、工具及塑膠箱等物品，地面鋪面也因強烈撞擊受損，可見墜落力道驚人。

整輛黃色大型吊車幾乎翻轉呈九十度傾斜狀態，後輪懸空，車體卡在大樓外側綠帶與玻璃採光罩附近，現場疑與支撐設備失效或地面承載力不足有關。

竹科管理局昨天指出，事故發生後立即要求施工區域停止作業，並且完成現場封鎖與保全措施，後續將由局內勞動檢查中心依職災調查程序檢查，針對設備操作、施工流程，以及安全管理是否符合規定逐一查核，盡速釐清事故發生原因。

竹科管理局表示，已要求承攬廠商妥善處理傷者醫療照護及家屬慰問等後續事宜，同時配合相關單位調查；若經調查確認有違反職業安全衛生法等相關法規情事，將依法從重處罰，並嚴厲追究相關承攬商法律責任，絕不寬貸。

工人 宜蘭 新竹

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

宜蘭科學園區工安事故 吊車傾倒吊籃墜落…65歲工人送醫不治

北市錦州公宅頂樓火警 新工處：工人抽菸釀禍

疑雨天車速過快失控！花蓮救護車直衝對向水花四濺 撞爛2車釀1死

娃娃車傳火燒車 新北：全面清查

相關新聞

吊車洗牆突翻覆 宜科工人1死1傷

新竹科學園區管理局轄下的宜蘭科學園區一期廠辦大樓昨外牆清潔，作業吊車突然傾倒，吊籃內二名工人自約二十公尺高處墜落，六十五歲陳姓工人傷勢嚴重搶救不治，另名葉姓工人腿部骨折送醫治療。

爆炸聲後火舌狂竄！宜蘭建材行陷火海 4人疑受困生死未卜

宜蘭縣員山鄉員山國中對面一家建材行，深夜突然發生火警，陣陣濃煙與火舌竄出，還有爆炸聲響，屋內住游姓一家共6人，屋主自行逃出，屋主母親2樓陽台獲救送醫，但屋內疑似還有屋主父親、妻子及2名小孩，由於屋裡充滿易燃物，並傳出爆炸聲，消防員只能在外灌救，還無法進入搶救。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。