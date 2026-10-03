疑雨天車速過快失控！花蓮救護車直衝對向水花四濺 撞爛2車釀1死

花蓮縣光復鄉台9線236.4公里處發生3車碰撞事故，一輛民間救護車疑似天雨路滑，失控偏移至對向車道，接連撞上自小客貨車及小貨車，造成1人死亡、4人受傷，警方調閱行車紀錄器初步發現，救護車在非執行救護公務時，卻開警示燈超車，加上疑似車輛打滑，造成車禍事故。

根據後方行車記錄器顯示，光復鄉下起大雨，該民間救護車開紅色警示燈，疑似鳴笛，車速偏快，在上橋前超車，沒想到下橋後不久，就撞上對向2輛車，因撞擊力道大，甚至把地面積水撞出水花，後方駕駛與乘客嚇得趕緊停靠路邊報案求援。

監視畫面顯示，當時救護車沿途開啟閃光燈，不過消防人員與警方查證，若未執行救護公務，將依緊急醫療救護法第17條第2項規定，救護車非因情況緊急不得使用警鳴器及紅色閃光燈，違反者得依同法第42條規定，處6萬元以上30萬元以下罰鍰。

警方表示，事故發生於下午3時27分，54歲楊姓男子駕駛民間救護車由北往南行駛，車內有1名女性乘客，當時未載送病患；對向則有73歲陳姓男子駕駛自小客貨車，以及75歲高姓男子駕駛小貨車，車上載有1名女性乘客。救護車行經事故路段時，突然駛入對向車道，與兩車發生碰撞。

消防局獲報後趕往現場救援，發現小貨車高姓駕駛受困車內且已失去生命徵象，消防人員動用破壞器材將其救出送醫，但仍於下午4時40分宣告不治，小貨車女性乘客則受重傷送醫；救護車楊姓駕駛及車上女性乘客分別受輕傷及臉部撕裂傷，自小客貨車陳姓駕駛也因傷送醫治療。

由於撞擊力道大，三輛車車頭全毀，小貨車車頭凹陷、零件散落一地，擋風玻璃破裂成蜘蛛網狀，救護車同樣車頭凹陷，連輪胎也變得歪斜，警示燈也損壞。

花蓮縣光復鄉台9線236.4公里處，一輛民間救護車疑似天雨路滑，失控偏移至對向車道，接連撞上自小客貨車及小貨車，造成1人死亡、4人受傷。圖／民眾提供

花蓮縣光復鄉台9線236.4公里處，一輛民間救護車疑似天雨路滑，失控偏移至對向車道，接連撞上自小客貨車及小貨車，造成1人死亡、4人受傷。圖／民眾提供