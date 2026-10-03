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基北桃義消友誼賽登場 1500名救災英雄板橋切磋交流

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市義消人員體技能選拔暨台北、桃園、基隆友誼賽今天在板橋第二運動場盛大舉行，由新北市副市長朱惕之與義消總隊長蔣根煌共同主持，展現市府對義消團隊的高度重視與肯定。現場集結約1,500名義消及民間救難人員，並特別邀請基北桃共四縣市的義消夥伴同台交流，深化北臺生活圈的區域救災合作機制。

今天賽事項目涵蓋火災搶救、救護技術、車禍救助、繩索救援及無人機運用等多項專業技能，旨在展現義消同仁平日紮實的訓練成果，同時透過跨縣市切磋增進救災實力。內政部消防署每兩年舉辦一次「全國消防暨義消人員競技大賽」，新北市政府亦期盼藉由此次選拔賽遴選出精銳選手，代表新北市出征明年的全國大賽。

參賽義消平日皆須兼顧本職，僅能利用下班或週末休假時間進行高強度訓練。朱惕之副市長於致詞時，特別對全體參賽選手的無私奉獻表達深摯謝意，並指出此項活動不僅有效提升防救災實務技能，更充分體現義消志工守護市民安全的專業素養與服務精神。

新北市義消人員體技能選拔暨台北、桃園、基隆友誼賽今天在板橋第二運動場盛大舉行，由新北市副市長朱惕之與義消總隊長蔣根煌共同主持，展現市府對義消團隊的高度重視與肯定。圖／新北市消防局提供
新北市義消人員體技能選拔暨台北、桃園、基隆友誼賽今天在板橋第二運動場盛大舉行，由新北市副市長朱惕之與義消總隊長蔣根煌共同主持，展現市府對義消團隊的高度重視與肯定。圖／新北市消防局提供

新北市義消人員體技能選拔暨台北、桃園、基隆友誼賽今天在板橋第二運動場盛大舉行，由新北市副市長朱惕之與義消總隊長蔣根煌共同主持，展現市府對義消團隊的高度重視與肯定。圖／新北市消防局提供
新北市義消人員體技能選拔暨台北、桃園、基隆友誼賽今天在板橋第二運動場盛大舉行，由新北市副市長朱惕之與義消總隊長蔣根煌共同主持，展現市府對義消團隊的高度重視與肯定。圖／新北市消防局提供

新北市義消人員體技能選拔暨台北、桃園、基隆友誼賽今天在板橋第二運動場盛大舉行，由新北市副市長朱惕之與義消總隊長蔣根煌共同主持，展現市府對義消團隊的高度重視與肯定。圖／新北市消防局提供
新北市義消人員體技能選拔暨台北、桃園、基隆友誼賽今天在板橋第二運動場盛大舉行，由新北市副市長朱惕之與義消總隊長蔣根煌共同主持，展現市府對義消團隊的高度重視與肯定。圖／新北市消防局提供

新北市義消人員體技能選拔暨台北、桃園、基隆友誼賽今天在板橋第二運動場盛大舉行，新北市消防局長陳崇岳為參賽選手加油打氣。圖／新北市消防局提供
新北市義消人員體技能選拔暨台北、桃園、基隆友誼賽今天在板橋第二運動場盛大舉行，新北市消防局長陳崇岳為參賽選手加油打氣。圖／新北市消防局提供

板橋 蔣根煌 基隆

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