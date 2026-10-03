【即時短評】基層員警拚治安 分局長「傳播」風波賠掉警察公信力

LINE社群流傳「聽說高富帥分局長跟秘書室主任一起出去飯局還叫傳播？」截圖，曝光新北市警瑞芳分局長高繼鴻等人飲宴過程，疑言行失檢，違反警察風紀。新北市警察局施鐵腕，今天公布自檢6警記過，建請警政署調整高繼鴻為非主管職務。

近年警方站在打詐、取締毒酒駕、掃黑及為民服務第一線，詐欺案件、財損逐步下降，多項民調中，民眾對警察維護治安及服務表現也給予不低評價。警界花了多年時間，一點一滴累積社會信任，但警察形象建立得慢，折損有時卻只在一夜、一餐之間。

早年警界曾因包娼包賭、收賄等風紀問題，一再重創人民保母形象，警紀也因此成為歷任警政首長不敢鬆手的一條紅線。現任警政署長張榮興上任時就直言「再好的績效都抵不過一件風紀案件」，要求各級主官落實自清自檢，如今看瑞芳分局長高繼鴻案，彷彿賞了警紀一巴掌。

高繼鴻與部屬、義刑顧問等人聚餐唱歌，席間有女性友人及兩名陌生女子進入視聽室；警方調查雖未證實外界所傳的肢體接觸等情節，但高身為分局長，面對陌生女子進場、室內抽菸及逾時飲宴等情況，沒有即時制止或離去，最終遭認定未能以身作則與謹守分際。

令人不解的，不是高繼鴻不知道警紀規定，而是歷練完整、已坐上分局長位置的高階警官，竟未警覺當晚自己已身處一個「應該離開」的場合。

基層員警每天攔下一筆詐款、取締一輛危險駕駛、偵破一件刑案，都在替警察公信力加分；官階愈高，更沒有揮霍這些成果的空間。新北市警局自清究責、建請調整高繼鴻為非主管職，只能為事件止血，真正的警惕仍是張榮興那句話：再好的績效，抵不過一件風紀案件。