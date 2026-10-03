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影／拖板車後斗載運大量廢鐵 中午行經苗栗通霄不明原因起火

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗通霄鎮通灣里西濱通霄聯絡道路口今天中午12點左右發生火燒車意外，李姓男子駕駛的拖板車後斗不明原因燃燒，消防人員據報趕到，發現燃燒部位都在車斗，車斗內載運大量廢棄鐵料，經灌救在下午1點32分將火勢撲滅。這起事故未造成人員傷亡，火警原因待調查釐清。

苗栗縣消防局表示，中午12點7分接獲通報，通霄鎮通灣里西濱通霄聯絡道路口發生火燒車事故，派遣通霄消防分隊人車趕往，發現一輛拖板車後車斗起火，車斗內載運大量廢棄鐵料，但無禁水性物質，消防人員兩線出水，廠商後續使用機械夾具和挖土機到場開挖，將後斗燃燒物卸下，增加滅火效率，下午1點32分將火勢撲滅。

由於火勢都在車斗，拖板車頭未受波及，現場燃燒面積約50平方公尺。

苗栗縣通霄鎮通灣里西濱通霄聯絡道路口今天中午12點左右發生火燒車意外，李姓男子駕駛的拖板車後斗不明原因燃燒。圖／苗栗縣消防局提供
苗栗縣通霄鎮通灣里西濱通霄聯絡道路口今天中午12點左右發生火燒車意外，李姓男子駕駛的拖板車後斗不明原因燃燒。圖／苗栗縣消防局提供

苗栗縣通霄鎮通灣里西濱通霄聯絡道路口今天中午12點左右發生火燒車意外，李姓男子駕駛的拖板車後斗不明原因燃燒。圖／苗栗縣消防局提供
苗栗縣通霄鎮通灣里西濱通霄聯絡道路口今天中午12點左右發生火燒車意外，李姓男子駕駛的拖板車後斗不明原因燃燒。圖／苗栗縣消防局提供

苗栗 通霄 火燒車

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