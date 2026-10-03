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宜科吊車翻覆釀1死1傷工安事故 竹科管理局勒令停工追查責任

聯合報／ 記者王思慧／宜蘭即時報導

宜蘭科學園區一期廠辦大樓今天進行外牆清潔作業時，作業吊車突然傾倒，造成吊籃內2名工人自約20公尺高處墜落，其中65歲陳姓工人因傷勢嚴重搶救不治，另1名工人腿部骨折送醫治療。新竹科學園區管理局對此表達遺憾，已勒令事故工區全面停工調查肇因，另宜蘭縣府同步調查事故原因。

竹科管理局指出，事故發生後立即要求施工區域停止作業，並完成現場封鎖與保全措施，後續將由局內勞動檢查中心依職災調查程序檢查，針對設備操作、施工流程及安全管理是否符合規定逐一查核，盡速釐清事故發生原因。

竹科管理局表示，已要求承攬廠商妥善處理傷者醫療照護及家屬慰問等後續事宜，同時配合相關單位調查；宜蘭縣政府也同步了解事故經過及責任歸屬。

竹科管理局強調，後續若經調查確認有違反職業安全衛生法等相關法規情事，將依法從重處罰，並嚴厲追究相關承攬商法律責任，絕不寬貸。

管理局呼籲，園區內各施工單位執行高風險作業時，務必嚴格遵守安全作業標準程序，確實檢查設備狀況及防護措施，施工單位切勿輕忽任何作業安全細節，必須以保障勞工生命安全為最優先原則，以維護作業環境安全。

宜蘭科學園區一期廠辦大樓今天進行外牆清潔作業時，吊車突然傾倒，造成1死1重傷，新竹科學園區管理局勒令事故工區全面停工調查肇因。圖／宜蘭縣消防局提供
宜蘭科學園區一期廠辦大樓今天進行外牆清潔作業時，吊車突然傾倒，造成1死1重傷，新竹科學園區管理局勒令事故工區全面停工調查肇因。圖／宜蘭縣消防局提供

竹科 宜蘭 工安

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