嘉義山區民宅火災延燒2戶 1男吸入濃煙緊急送醫

嘉義縣竹崎鄉義仁村今天凌晨發生住宅火警，火勢延燒2戶，附近還有多戶民宅，警方獲報後立即疏散居民，消防人員趕往現場拉水線灌救，歷經約2小時撲滅火勢，有1名男子遭濃煙嗆傷，由救護車緊急送醫，其餘人員均平安，詳細起火原因仍待調查釐清。

警方表示，今天凌晨0時31分接獲火警通報，員警趕抵現場時，發現火勢已延燒2戶民宅，附近住宅密集，隨即協助疏散周邊居民，並配合消防人員救援及灌救，現場有1人因吸入濃煙，身體不適，經救護人員送醫治療，其他居民均順利撤離，未傳出其他人員傷亡。

消防人員趕往現場布水線，持續灌救約2小時後控制火勢，詳細燃燒情形仍待火場調查，目前警方已調閱起火民宅周邊監視器畫面，協助釐清火警發生經過；至於確切起火原因及財物損失，將由嘉義縣消防局火災調查科進一步鑑定。

嘉義縣竹崎鄉一處民宅今天清晨發生火災，火勢猛烈延燒2戶，1名男子吸入濃煙送醫。圖／警方提供

嘉義縣竹崎鄉一處民宅今天清晨發生火災，火勢猛烈延燒2戶，1名男子吸入濃煙送醫。圖／警方提供