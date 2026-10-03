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駕駛凌晨疑精神不濟 砂石車撞斷紅綠燈桿嚇醒附近住戶
一輛砂石車1日凌晨3時許行經屏東縣鹽埔鄉勝利路段時，駕駛疑似精神不濟，導致車輛偏移到對向車道，撞斷紅綠燈電桿，巨大聲響驚醒附近民眾，紛紛跑出來查看。所幸並無人員受傷，警方對駕駛進行檢測，並無酒駕及毒駕情形。
里港警分局調查，30歲黃姓男子駕駛砂石車沿鹽埔鄉新埔路由南往北行駛，駛入勝利路時疑似精神不濟，導致車輛向左偏移至對向，撞損路旁住家盆栽、招牌等物品及道路號誌桿，所幸未造成人員受傷，警方檢測後並無飲酒及毒駕情形。
里港警分局呼籲，駕駛大型車輛長時間行車前應保持充足睡眠，行駛途中如有精神不濟、注意力下降等情形，應盡速至安全處所停車休息，切勿勉強駕駛，以免疲勞駕駛釀成事故，危及自身及其他用路人安全。
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