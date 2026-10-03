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新竹民宅疑氣爆！落地窗震碎玻璃噴濺10米 雲梯車救出1人

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹市北區聯興路今上午11時31分疑似發生氣爆，一棟透天厝2樓大片落地窗玻璃碎裂，碎片噴散滿布路面，目測最遠超過10公尺。市議員林彥甫路過前往關心，當時3樓有1名男子受困陽台，所幸經消防人員以雲梯車救下送醫，僅輕微吸入濃煙，氣爆原因仍待火調釐清。

新竹市消防局表示，上午11時31分獲報聯興路一處住宅發生火警，現場為透天厝，1樓有冒煙、燃燒情形，且3樓有1名男性住戶受困。由於男子無法經1樓逃生，只能先在3樓陽台等待救援，消防人員隨即升起雲梯車接近陽台，順利將男子救下。

消防局指出，男子獲救後意識清楚，身體並無明顯外傷，僅有輕微吸入濃煙情形，現場仍由救護人員送醫進一步檢查。目前初步研判現場疑似有氣爆狀況，但究竟為何發生、起火點及氣爆成因為何，仍須由火災調查人員進一步勘查釐清。

從現場畫面可見，建物2樓臨路側大片窗戶玻璃破裂，部分窗框內僅剩破碎玻璃，路面散落大量青綠色玻璃碎片，範圍一路延伸至道路中央附近，消防人員並出動雲梯車靠近建物高樓層救援。

時代力量新竹市議員林彥甫表示，他當時剛好行經附近，獲悉火警後前往關心，現場疑似發生氣爆，2樓玻璃大量碎裂、散落一地，目測部分玻璃碎片最遠噴出超過10公尺，也關心是否波及其他無辜民眾。

林彥甫也拍下消防救援過程，當時受困男子在3樓陽台等待，消防人員操作雲梯車升空接近，將男子帶回地面，再由現場救護人員接手。消防局表示，目前未傳出其他人員傷亡，詳細事故原因仍待火調人員調查。

新竹市北區聯興路今上午11時31分疑似發生氣爆，一棟透天厝2樓大片落地窗玻璃碎裂，碎片噴散滿布路面。圖／林彥甫提供
新竹市北區聯興路今上午11時31分疑似發生氣爆，一棟透天厝2樓大片落地窗玻璃碎裂，碎片噴散滿布路面。圖／林彥甫提供

新竹市北區聯興路今上午11時31分疑似發生氣爆，一棟透天厝2樓大片落地窗玻璃碎裂，碎片噴散滿布路面。圖／林彥甫提供
新竹市北區聯興路今上午11時31分疑似發生氣爆，一棟透天厝2樓大片落地窗玻璃碎裂，碎片噴散滿布路面。圖／林彥甫提供

新竹市北區聯興路今上午11時31分疑似發生氣爆，一棟透天厝2樓大片落地窗玻璃碎裂，碎片噴散滿布路面。圖／林彥甫提供
新竹市北區聯興路今上午11時31分疑似發生氣爆，一棟透天厝2樓大片落地窗玻璃碎裂，碎片噴散滿布路面。圖／林彥甫提供

氣爆 新竹 議員

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