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從緝毒偵爆到災區搜救各顯神通 最萌「毛英雄」雙十國慶見

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

為歡慶國家生日，內政部將呈現以全社會防衛韌性為主軸的防災士遊行梯隊展演，其中萬中一點紅的警犬及消防搜救犬也將共同參與遊行演出。內政部表示，狗除了是人類最好的朋友，也是守護我們日常生活的重要夥伴，透過靈敏的嗅覺，除了讓企圖藏匿毒品及爆裂物的嫌犯無所遁形外，犬隻靈活的身形也能深入震災倒塌的房屋、橋樑或瓦礫堆中，在第一時間尋找被埋在底下的生還者氣味，是名副其實的毛英雄「防災士」。

內政部說明，警犬依其能力，分為警衛犬、偵搜犬、偵爆犬及緝毒犬，除了協助警方在巡檢、攻堅時嚇阻嫌犯外，警察也會借助警犬靈敏的嗅覺，找尋毒品、槍械、電子產品等犯罪證據，同時也應用在維安用途，守護大型活動的安全。目前全國有5個警犬隊，共60隻警犬，除了破獲許多跨國毒品運輸、製毒工廠外，連賭博機房的電子設備在警犬的鼻子下也無處可藏，是警方打擊犯罪的最佳戰友。

而災害搜救也是犬隻的強項，消防署訓練許多搜救犬投入震災、山區搜救及水域支援等工作。其中消防署特種搜救隊的拉不拉多犬Email，不僅取得搜救犬高階的IRO-MRT認證，也曾投入南投廬山溫泉及馬太鞍溪洪災搜救任務；同隊的Betsy則曾參與花蓮玉里地震、南投廬山溫泉洪災及馬太鞍溪洪災等任務，都是經歷豐富的「救命英雄」。

內政部表示，不論是打擊犯罪的警犬，或是在災區與時間賽跑的搜救犬，都必須與領犬員長時間相處、訓練，才能建立彼此信任與默契。這次國慶大會特別邀請牠們加入全社會防衛韌性遊行梯隊，就是希望讓民眾看見，守護臺灣的力量除了第一線警消人員外，還有這群平時低調執勤、關鍵時刻挺身而出的毛英雄，想看最萌防災士的遊行展演，就在雙十國慶，共同展現守護家園的韌性與決心。

內政部保三總隊警犬隊。圖／內政部提供
內政部保三總隊警犬隊。圖／內政部提供

警犬依其能力，分為警衛犬、偵搜犬、偵爆犬及緝毒犬，除了協助警方在巡檢、攻堅時嚇阻嫌犯外，警察也會借助警犬靈敏的嗅覺，找尋毒品、槍械、電子產品等犯罪證據。圖／內政部提供
警犬依其能力，分為警衛犬、偵搜犬、偵爆犬及緝毒犬，除了協助警方在巡檢、攻堅時嚇阻嫌犯外，警察也會借助警犬靈敏的嗅覺，找尋毒品、槍械、電子產品等犯罪證據。圖／內政部提供

警犬同時也應用在維安用途，守護大型活動的安全。圖／內政部提供
警犬同時也應用在維安用途，守護大型活動的安全。圖／內政部提供

內政部 社會防衛韌性 搜救犬

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