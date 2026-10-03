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清洗外牆疑吊臂機械故障致1死1重傷 宜科園區傳工安意外

聯合報／ 記者王思慧／宜蘭即時報導

宜蘭科學園區一期廠辦大樓今天有廠商清洗外牆，大型吊車突然翻覆，造成吊籃內2名工人自約20公尺高處墜落，65歲陳姓工人無生命徵象，經搶救仍宣告不治；另名65歲吳姓工人腿部骨折重傷送醫治療。現場人員初步研判疑似吊臂機械故障，詳細肇事原因尚待釐清。

宜蘭縣消防局上午8時49分接獲通報後，立即派遣人車趕赴現場救援，事發時吊車正配合外牆清洗作業，沒想到吊臂伸出作業期間突然失衡傾倒，導致吊籃連同作業人員重摔落地。事故現場一片狼藉，黃色大型吊車幾近翻轉呈90度傾斜，後輪懸空，吊臂及工作吊籃重摔在人行道上，周邊散落工具、塑膠箱、石塊及樹枝，步道鋪面也遭撞擊受損，衝擊力道驚人。

有職安人員指出，肇事吊車吊臂最長可延伸至38公尺，當時伸展至約35公尺時卻發生翻覆，懷疑吊臂機械故障；另有專家分析，吊車即使完成四角固定，若吊臂伸出過長或作業半徑過大，仍可能提高翻車風險。是否涉及設備故障或操作因素，目前已由警方詢問操作員，以利相關單位釐清。

宜蘭縣政府勞工處表示，已協助關懷家屬並啟動職災協助機制，經查承攬清潔公司及吊車業者均具備法定資格，機具、人員證照及安全防護設備，包括吊掛系統與安全帽等，初步檢視皆符合規定，詳細肇因及責任認定，後續仍由勞動部職安署進一步調查。

宜蘭科學園區一家廠商在外牆清洗作業時，疑因大型吊車失衡翻覆，造成吊籃內2名工人自高處墜落受傷送醫，其中陳姓工人傷重不治。圖／宜蘭縣消防局提供
宜蘭科學園區一家廠商在外牆清洗作業時，疑因大型吊車失衡翻覆，造成吊籃內2名工人自高處墜落受傷送醫，其中陳姓工人傷重不治。圖／宜蘭縣消防局提供

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