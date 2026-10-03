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驚傳長刀男出沒？平鎮警火速出動查真相 網讚：選前治安有保障

桃園電子報／ 桃園電子報

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桃園市平鎮警分局2日執行市警局規劃之「雷霆除暴」專案勤務，針對轄內治安熱點、易滋事場所及重點路段加強查察，全力維護轄區治安與交通秩序。圖：平鎮分局提供

為維護選前治安與交通秩序，桃園市平鎮警分局昨(2)日執行「雷霆除暴」專案，針對轄內治安熱點強力掃蕩，不僅單日查獲逾期停留移工及酒駕案件，更火速釐清一起超商外的持刀烏龍報案，展現警方穩定選前治安的強烈決心。

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桃園市平鎮警分局2日執行市警局規劃之「雷霆除暴」專案勤務，針對轄內治安熱點、易滋事場所及重點路段加強查察，全力維護轄區治安與交通秩序。圖：平鎮分局提供

平鎮派出所2日前往中豐路山頂段一處電子遊藝場實施臨檢，一名越南籍男子見警方上前查察竟轉身狂奔，過程中不慎跌倒造成手腳擦傷。由於事發突然，員警來不及開啟密錄器即上前壓制，經查證確認該男為逾期停留，訊後移送移民署桃園市專勤隊處理。此外，建安派出所員警於平東路與龍南路口巡邏時，攔停一輛闖紅燈的機車，盤查時聞到駕駛身上散發濃烈酒味，經測得酒測值達每公升0.46毫克，依公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

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桃園市平鎮警分局2日執行市警局規劃之「雷霆除暴」專案勤務，針對轄內治安熱點、易滋事場所及重點路段加強查察，全力維護轄區治安與交通秩序。圖：平鎮分局提供

針對地方治安通報，平鎮派出所接獲超商店員轉述顧客報案，指稱道路上有男子疑似手持長刀。警方不敢大意，立即調派線上3網共6名員警趕赴現場，但未發現報案所述情形。經調閱周邊監視器並請店員指認，確認符合特徵之男子並未持械，實屬虛驚一場，分局已責成轄區派出所加強該區域巡邏，以維護民眾安全。

平鎮警分局長李維振表示，9月份持續執行「雷霆除暴」專案成效顯著，共查獲通緝犯53人、酒毒駕38件38人、毒品案29件29人、詐欺案18件18人及竊盜案16件12人等各類案件，總計達165件140人。警方將持續透過臨檢、路檢及巡邏等勤務提高執法強度，呼籲民眾切勿心存僥倖，共同維護安定安全的生活環境。

本文章來自《桃園電子報》。原文：驚傳長刀男出沒？平鎮警火速出動查真相 網讚：選前治安有保障

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